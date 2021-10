Tamara Gorro cuenta la verdadera razón por la había desaparecido de redes: “De esta salgo”

Tamara Gorro lleva años compartiendo su día a día con sus seguidores y seguidoras de Instagram. La celeb, a quien conocimos a la década pasada en Mujeres y Hombres y Viceversa, hacía participes a sus fans de su vida. Lo que no se esperaban sus más de dos millones de followers de Instagram es que Tamara decidiese abandonar las redes sociales.

Para calmar a su “familia virtual”, Gorro ha vuelto dos semanas después a su cuenta de Instagram subiendo un vídeo de diez minutos en el que explica las razones que le han llevado a tomar esta decisión.

En un parque, de forma natural, Tamara ha empezado a contar lo que ha pasado estos días. “Qué difícil es hacer este vídeo, pero me veo en la necesidad de hacerlo porque quiero contar por qué he tenido esta reacción y esta necesidad de descansar”, ha empezado contando Tamara.

El rostro televisivo ha continuado explicando que en ningún momento ha sido una decisión que haya tomado debido a los haters y que en ningún momento se ha ido por acoso. De hecho, su propio terapeuta le ha dicho que vuelva.

Tamara también ha compartido con sus seguidores y seguidoras que está yendo al psiquiatra y que está probando una nueva medicación. Durante estos días, la joven ha querido ver cómo reaccionaba su cuerpo a ella.

“¿Qué me ha pasado para llegar a este punto? Pues no lo sé ni yo. Ahora le empiezo a ver sentido a todo”, ha confesado Tamara. “Me enfadé conmigo misma porque tenía todo para ser feliz”, ha continuado diciendo. “Esta vez me tienen que ayudar a levantarme”, ha dicho.

Una situación complicada

“Hablando con mi terapeuta tuve que parar. Tuve que parar con el mundo entero y me aislé”, empieza diciendo Tamara. “Hay otro acontecimiento que también me tiene de los nervios. Y es la operación de la princesa”, ha dicho Tamara. Y es que parece que su hija Shaila de seis añitos tendrá que ser intervenida.

“De esta salgo porque como se suele decir, he toreado en peores plazas”, ha dicho Tamara delante de la cámara.

Sin duda, Tamara está viviendo un momento complicado. Estamos seguros que con el tiempo la celeb se recuperará. Además, celebramos que haya decidido compartir esta experiencia con más gente, hablando de manera natural sobre la importancia de tratar la salud mental.

Todo el apoyo de su familia virtual

Por supuesto, el post se ha llenado de comentarios de ánimo. Además de su familia virtual, algunos rostros televisivos han querido dedicarle unas palabras de apoyo a Tamara:

Cristina Cifuentes: “Por supuesto que saldrás… muy pronto. Y además reforzada. Te mando un abrazo enorme para toda tu maravillosa familia”

Carlos Marco: “Mucha fuerza. El que no se cae alguna vez es porque no vive. A levatarse”

Rosario Mohedano: “Pa lante, cariño mío. Hay luz en los ojos de quien te quiere, aprovéchala y cárgate. Tómate tu tiempo. Cuando renazcas lo harás con más fuerza. Os queremos.