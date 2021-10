‘Dos vidas’: todo esto va a pasar en los capítulos que emite TVE esta semana

El pasado y el presente vuelven a darse la mano esta semana en Televisión Española. Dos vidas va a cumplir de nuevo con la cita diaria que tiene con sus fieles espectadores. Sin embargo, por si eres de los que necesita saberlo todo antes, te contamos lo que va a pasar en los capítulos que emite la cadena pública entre lunes 25 y el viernes 29 de octubre.

Capítulo 183: lunes 25 de octubre

Los artículos sobre Julia regresan a las páginas del periódico pero, esta vez, Julia no está dispuesta a hacer un drama y así se lo hace saber a su madre. Diana, que la conoce bien, sabe que su hija se ha puesto una coraza y teme que tarde o temprano pueda derrumbarse. Harto de la presión, Erik le hace saber a Mario que no correrá la maratón. La respuesta de Mario es totalmente inesperada y le hace reflexionar sobre su propia vida.

En Río Muni, Víctor quiere contarle a Carmen que Patricia está haciendo tratos con Ventura a espaldas de Francisco, pero Carmen se niega a escucharlo. Por eso Víctor debe ingeniárselas para hacerle llegar esa importante información. Mientras, Ángel recibe una carta del Inspector Ibáñez en la que le pone sobre aviso: el caso de la muerte de Alicia se cerró de manera precipitada y alguien poderoso podría estar involucrado.

Capítulo 184: martes 26 de octubre

Julia sigue sin admitir que está destrozada tras la ruptura con Leo. La tensión llega hasta tal punto que estalla contra Olga en el taller, haciendo que Elena le cante las cuarenta. Puede que solo Tirso sea capaz de hacer que la Julia se abra. Por su parte, Mario anima a Erik a que hable con su madre que, tras su ruptura con Tirso, está tocando fondo.

En África, Carmen por fin perdona a Víctor por haber vuelto al redil con Ventura y juntos preparan el discurso que Francisco leerá en el acto de presentación de su campaña para presidir el círculo de empresarios. Ángel intenta disculparse con Inés por acusarla del asesinato de Alicia y, aunque ella no le perdona, este empieza a investigar a fondo para descubrir al culpable.

Capítulo 185: miércoles 27 de octubre



Tras asumir su nueva situación, Julia les pide perdón a sus empleados en el taller y decide tomarse todo con más calma. Tanto que invita a Tirso a cenar y se despiertan sentimientos que parecían dormidos. Cloe y Dani por fin tienen su conversación pendiente. Los amigos tienen muchas dudas que resolver y ha llegado el momento de dar un paso adelante.

En Río Muni, Carmen y su padre están muy nerviosos por la inminente presentación de Francisco al Círculo de Empresarios. Todo está listo y organizado, sin embargo, Ventura no quiere ponérselo fácil y planea algo para sabotearlo. El mismo Ventura que, con el objetivo de mantener a Ángel a su lado, le hace una importante proposición profesional que difícilmente puede rechazar.

Capítulo 186: jueves 28 de octubre

Tras una conversación cargada de intenciones, Julia y Tirso deciden empezar una nueva etapa en su vida. Y no serán los únicos que tengan ese objetivo en Robledillo. Diana le da una oportunidad a su relación virtual y Mario se abre con Erik, contándole una etapa dolorosa de su historia familiar. Por su parte, Dani y Cloe han hecho las paces, pero él aún no le ha confesado que es el mismo “Dani” del que Cloe se enamoró.

En Río Muni, Carmen está hecha un verdadero lío. Quiere creer libre de culpa a Víctor por el fracaso de la candidatura de Francisco, pero no puede olvidar que es hijo de quién es. Las nuevas averiguaciones que ha hecho Inés sobre el inspector Ibáñez hacen que Ángel y ella colaboren para llegar a la verdad.

Capítulo 187: viernes 28 de octubre

Julia reconoce ante Elena que no acaba de entender la conducta de Tirso: él siente algo muy fuerte por ella, eso está claro, pero no ha tenido problema en reanudar su relación con Olga a pesar de todo. Diana se debate entre curarse en salud y no dar el paso de conocer en persona a Antonio, su amigo de Internet, o exponerse al fracaso, pero también a una esperanza de felicidad, y aceptar una cita con él. Erik sorprende a Tirso y a Olga al pedirles perdón y bendecir, a su manera, su relación amorosa. Los dos están encantados con este cambio de actitud del chico. Pero Erik quiere de ellos algo más.

En Río Muni, Carmen se las ve y se las desea para conseguir que su padre no ceda a la influencia de Patricia y mantenga su candidatura a las elecciones a la presidencia del Círculo. Ángel e Inés descubren por fin el paradero del teniente Ibáñez, y también la terrible realidad de que alguien dirige a su capricho la investigación sobre la muerte de Alicia.