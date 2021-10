Sabores de Mallorca: la sobrasada, producto estrella de la cocina balear

Este año LOS40 Music Awards 2021 se instalan en el corazón del Mediterráneo. Los premios más importantes de la música en España trasladan su epicentro en Islas Baleares, concretamente, la gala del 12 de noviembre se celebrará en Palma de Mallorca. Para ir abriendo boca y degustar los productos locales, en esta Guía de LOS40 Music Awards, recopilaremos lo mejor de la gastronomía, el ocio y la vida en las islas.

No podíamos inaugurar esta sección con mejor producto que la Sobrasada de Mallorca. Es uno de los más ricos manjares que puede ofrecer la gastronomía balear. Se trata de un embutido crudo curado, que se elabora a partir de carne de cerdo bien picada, mezclada con sal, un toque de pimienta y pimentón. El pimentón es el que le proporciona el color rojo tan característico y su particular aroma y sabor. La Sobrasada de Mallorca no lleva colorantes. Para la elaboración de la Sobrasada de Mallorca de Cerdo Negro se utiliza la carne de cerdos de raza autóctona, y en particular, con las partes nobles; lomos, solomillos, paletillas y jamones.

Un producto con Denominación

A principios de 1996, la Unión Europea otorgó a la sobrasada de Mallorca la Indicación Geográfica Protegida (IGP), que extiende la protección, concedida inicialmente en España, al conjunto del territorio de la Unión Europea. La denominación protege dos tipos de producto: La sobrasada de Mallorca y la Sobrasada de Mallorca de Cerdo Negro o “porc negre”. La defensa de la Denominación específica, la aplicación de su Reglamento, así como el fomento y control de las Sobrasadas de Mallorca, está encomendado al Consejo Regulador.

El Consejo controla que todo el proceso de producción, elaboración y curación sea el adecuado para mantener las características esenciales de la Sobrasada de Mallorca. Asimismo, realiza controles de calidad del producto a través de auditorías, análisis físico-químicos e incluso, mediante un jurado de cata (análisis sensoriales) y es el encargado de controlar la alimentación y crianza adecuada del “porc negre” mallorquín destinado a la Sobrasada de Mallorca amparada por la Denominación.

Las recetas

El modo tradicional de consumir la Sobrasada de Mallorca consiste en extenderla sobre una rebanada de pan. Esta forma de consumo cuenta, además, con múltiples variantes: una vez untada la sobrasada en el pan se puede regar con miel, azúcar o con mermelada de albaricoque.

Pero las posibilidades gastronómicas de la Sobrasada de Mallorca no concluyen aquí, pues la podemos encontrar en platos de carne, de verduras, de pescado e incluso en algunos postres.

Para saber más

La sobrasada de Mallorca lleva la denominación del producto claramente visible en el etiquetado, junto con la etiqueta del consejo Regulador, lo que garantiza el origen y la calidad. Esta etiqueta se puede encontrar colgada en el hilo o bien adherida en el papel de envolver. Existen dos tipos de etiquetas: la que identifica la Sobrasada de Mallorca y la que reconoce la sobrasada de Mallorca de Cerdo Negro.

La gastronomía balear está marcada por productos como este: la sobrasada de Mallorca. / Imagen cedida a LOS40

Actualmente hay 19 empresas elaboradoras de Sobrasada de Mallorca inscritas en la IGP, de las cuales 20 de ellas también son elaboradoras de Sobrasada de Mallorca de Cerdo Negro. Para más información, accede a la web del Consejo: www.sobrasadademallorca.org.