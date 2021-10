Malú: “Los artistas estamos más unidos que nunca”

El último tramo de 2021 tiene a una artista veterana como gran protagonista. Malú regresa a la música con un 'comeback' muy esperado por sus incondicionales fans. La cantante acaba de sacar al mercado Mil batallas, su duodécimo trabajo discográfico. Y sobre este álbum, la gira que viene y el compañerismo que tiene con los coaches de La Voz ha hablado en LOS40 Global Show con Tony Aguilar.

'Mil batallas', la música que necesitaba Malú

"Este álbum son todas mis batallas, mis historias. Cuando saco un disco me gusta contar mis cosas, pero sobre todo contarlas con la mayor sinceridad posible en el momento en el que las estoy viviendo. Ahora me apetecía contar mis batallas así, con un punto más rock y de músicos. El cuerpo me pedía música y lo tenía claro desde el principio".

La elección de los singles

"Cada una de las canciones del disco representan muy bien lo que quiero contar, pero es verdad que hay un trabajo de equipo, con la elección de singles, en el que yo me rindo un poco. Mil batallas es una canción muy importante y Secreto a voces y Se busca representan muy bien el dinamismo que tenemos en este álbum. Se han elegido en base a cómo contamos lo que tenemos dentro".

Videoclip oficial de 'Se busca'

Su canción favorita

"Tejiendo alas va a ser una canción que siempre va a ir en mi corazón porque no puede ser de otra manera. Seguramente sea la canción más especial que he escrito en toda mi vida. Y Abran fuego es un tema muy representativo de este disco. Y Mil batallas, una guerra que yo considero conmigo misma…".

Nueva gira de Malú

"Estoy deseando que empiece el tour. Salimos en 2022 y salimos pronto. Estoy que me giro encima. Tengo que empezar ya porque no puedo más. Ahora mismo estamos en la búsqueda del show. En los conciertos me gusta hacer un recorrido de lo que ha sido mi vida, lo que ha sido mi carrera. Ahora se complica porque hay mucho recorrido y recortar un concierto es complicado. Estamos preparando las nuevas canciones para el directo. El disco va a tener mucho protagonismo en esta gira, por supuesto, pero también va a haber mucho de todo lo que ha sido mi carrera hasta el día de hoy".

El chat de 'La Voz'

"Tenemos un chat de La Voz y un día escribe Pablo Alborán: '¿Esta noche salimos todos, no?' Y yo pensando: '¿Cómo que salimos todos?'. Todos salíamos con música el mismo viernes y nos reímos mucho con eso. Adoro a mis compañeros. Me llevo bien con todos y según van pasando los años tengo más margen y más capacidad para disfrutar con ellos. Me hacía hasta ilusión salir juntos. En la música estamos más unidos que nunca".

