Taylor Swift se cuela en las redes de ‘MasterChef Celebrity España’

Taylor Swift es una de las estrellas internacionales más importantes del siglo XXI. Le pese a quien le pese. La estadounidense ha conquistado tanto el género del country como del pop, llenando enormes estadios con sus conciertos. De hecho, puede presumir de ser una de las cantantes que más ha facturado con sus giras en la última década.

Este 25 de octubre se cumplían once años desde que Taylor lanzó uno de los discos más queridos de su carrera: Speak Now. El álbum, el tercero de su discográfica, tiene un sonido country pop con temas tan conocidos como Mean, Back To December o Mine. La estrella consiguió posicionar el álbum en el número 1 de la lista Billboard. Y es que consiguió vender un millón de copias durante su primera semana en Estados Unidos. ¡Una auténtica barbaridad!

Pues bien, este aniversario ha llegado al programa MasterChef. ¡Cómo lees! La estrella estadounidense se ha colado en las redes sociales del famoso programa de TVE durante su emisión. ¿La razón? La persona detrás de las redes sociales del programa es muy fan de la artista y ha querido rendirle su pequeño homenaje desde el espacio de cocina.

Lo ha hecho compartiendo un vídeo que pertenece al tour de Speak Now de la cantante y con el siguiente texto: “11 años de uno de los discos y de las canciones más importantes de mi vida. Y ahora, a seguir viendo #MCCelebrity”

Además, cuando los seguidores y seguidoras de la cuenta le han preguntado al Community Manager si es fan de Taylor, ha contestado con un “evidentemente”.

El tuit ha conseguido más de 2000 me gusta y 600 retuits en menos en 12 horas. Y es que los swifties están de celebración. Además, entre los comentarios, son muchos los que piden un aumento de salario para el original community manager. ¡Y es que tenemos que reconocer que le ha echado valentía!

Sin duda, nos encanta ver que hay personas detrás de las redes sociales de los programas. Y es que no tenemos que olvidarnos que los Community Managers no son robots.