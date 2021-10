Violeta Mangriñán cumple su mayor sueño y Fabio muere de amor con ella

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio se conocieron en Supervivientes. Entre el hambre y la fatiga, los influencers se enamoraron y dieron rienda suelta a su amor en Honduras. Su relación fue una de las tramas más recurrentes de la edición, aunque muy pocos apostaban por ellos en ese momento. Ahora, el paso de los años ha demostrado que lo suyo va muy en serio.

Tanto es así que Violeta y Fabio han decidido ir un paso más allá para consolidar su noviazgo. ¿Que qué han hecho? Pues comprarse una casa juntos. La propia extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha compartido en su cuenta oficial de Instagram varias fotos donde aparece rodeada de los suyos firmando el contrato más importante de su vida: "Ahora sí, por fin, Villa Favioleta is coming", ha escrito Mangriñán.

"Siempre ha sido mi mayor ilusión poder tener mi propio hogar, pero hacerlo desde cero, a mi gusto y cerca de los míos… es un sueño", ha dicho la exsuperviviente. "Han sido unos meses de muchos dolores de cabeza (demasiados) hasta poder llegar al día de hoy, pero estoy segura de que dentro de 14 meses el resultado valdrá la pena".

Violeta Mangriñán ha dado las gracias a su familia y amigos, proponiéndoles un planazo: "Ya podemos ir tachando juntos los días que quedan para comernos una buena paellita en el jardín".

La publicación de Violeta ha recibido miles de 'likes' y comentarios, incluido uno de su querido Fabio Colloricchio. Estos son algunos de los mejores mensajes que hemos visto en el post de la influencer:

