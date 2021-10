El mandamás de ‘Tu cara me suena’ se pronuncia sobre una posible edición ‘All Stars’

Tu cara me suena cumple diez años en Antena 3. El concurso, consolidado como uno de los formatos más exitosos de la televisión, vuelve a la cadena insignia de Atremedia Televisión con una nueva edición coincidiendo con esta fecha tan especial. Una década en la pequeña pantalla no es moco de pavo y tanto la cadena como la productora, Gestmusic, quieren celebrarlo como merece.

En TCMS 9 habrá diferentes guiños a los diez años del programa. Sin embargo, también hay otras ideas sobre la mesa. "Nos gustaría hacer una gala especial recordando los diez años de Tu cara me suena, pero todavía no tenemos nada cerrado", comentó Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, en la presentación de la nueva temporada. "Es una idea y estamos dándole forma".

Otra posibilidad sería hacer un Tu cara me suena: All Stars, un edición que reúna a algunos de los concursantes más icónicos del programa. Se trata de una versión especial a la que suelen recurrir muchos formatos televisivos. Sin embargo, Gestmusic descarta la idea...de momento.

"No toca hacer un All Stars", explicó Tinet Rubira, director de Gestmusic, en la rueda de prensa. "Tenemos cuerda para rato, así que pactaremos con Antena 3 cuando el formato esté casi a su final. Viendo el casting que hemos sacado este año y el que tenemos en mente para el próximo, una edición All Stars queda aparcada".

De momento, podrás disfrutar próximamente de la novena edición de Tu cara me suena en Antena 3. En esta temporada, que contará con importantes novedades, Agoney, David Fernández, Eva Soriano, Loles León, Lydia Bosch, María Peláe, César Cadaval, Jorge Cadaval, Nia Correia y Rasel se adentrarán en una competición que se saldará con la victoria el mejor imitador de artistas.