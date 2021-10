Netflix presenta la nueva serie de Shonda Rhimes tras el éxito de ‘Los Bridgerton’

Netflix y Shondaland, la productora que lidera Shonda Rhimes (Anatomía de Grey, Scandal...) siguen haciendo honor a su fructífera colaboración. Tras el rotundo éxito cosechado por Los Bridgerton, una de las series más populares de la plataforma, el gigante del streaming se prepara para el estreno de un nuevo título que firmará la propia Shonda.

Inventing Anna será la segunda serie que nazca del acuerdo entre Netflix y Shondaland. Esta vez, al contrario de Los Bridgerton, la propia Shonda Rhimes figura como la creadora principal de esta producción que tiene a una joven neoyorquina como protagonista de esta historia inspirada en el artículo de la revista New York Magazine "How Anna Delvey Tricked New York's Party People".

Así es 'Inventing Anna'

En Inventing Anna, una periodista con mucho que demostrar, Vivian (Anna Chlumsky), investiga el caso de Anna Delvey (Julia Garner), la legendaria heredera alemana de Instagram que robó los corazones del panorama social de Nueva York, y también su dinero.

Julia Garner y Anna Chlumsky, las protagonistas de 'Inventing Anna' / Netflix

Pero, ¿es Anna la mayor estafadora de Nueva York, o es simplemente el nuevo retrato del sueño americano? Anna y la periodista forman un oscuro y divertido vínculo de amor-odio mientras Anna espera el juicio, y la reportera lucha a contrarreloj para responder a la mayor pregunta de la sociedad neoyorquina: ¿quién es Anna Delvey?

El reparto está encabezado por Anna Chlumsky (Vivian), Julia Garner (Anna Delvey), Arian Moayed (Todd), Alexis Floyd (Neff), Anders Holm (Jack), Terry Kinney (Barry), Katie Lowes (Rachel), Jeff Perry (Lou), Anna Deavere Smith (Maud) y Laverne Cox (Kacy).

Inventing Anna se estrenará en todo el mundo en 2022.