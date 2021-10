‘La última tentación’ anunció a Marina en su Debate pero no acudió: aquí las razones

Como cada semana, Mediaset lanzaba una nota de prensa en la que adelantaba los contenidos de 'El Debate de la última tentación' del pasado lunes, 25 de octubre.

En esta ocasión, el programa tenía previsto lo siguiente: "Tras la primera parte de la hoguera de confrontación de Lucía e Isaac, El debate de las tentaciones recibirá a Marina, que contará cómo fue su reencuentro con Lobo tras su ruptura y su convivencia con la que fuera su mejor amiga en La isla de las tentaciones 3".

Y añadía: "El programa contará, además, con la presencia de Cristian. Tras abandonar la experiencia por decisión de Lester en el último 'círculo de fuego', el joven tratará de resolver sus asuntos pendientes con algunos de los participantes y protagonizará un reencuentro con Melodie".

Sin embargo, de todo ello solo ocurrió la última parte con Cristian que sí estuvo en plato, pero Marina nunca llegó. En su lugar estuvo Manuel que respondió a todas las dudas sobre su relación con Lucía, Andrea y Marta Peñate.

¿Qué le ocurrió a Marina?

La propia Marina explicaba las razones de su ausencia, ese mismo lunes, en su cuenta de Instagram: "Hoy por fin me he podido levantar, me he pegado cinco días que parecía una zombie. No tenía cuerpo ni cabeza. Ya os contaré lo que me ha pasado. Lo importante es que estoy bien y que ya he vuelto al 100%".

Y hacía referencia directamente al programa: "He estado muy malita, con muy mal cuerpo y se me ha hecho un mundo. También anuncié que iba a estar en el Debate, pero el dia de ayer fue horrible, por lo que no he podido viajar a Madrid para estar allí. Pero estaré muy pronto".