Kai de EXO se prepara para su comeback

Buenas noticias para los seguidores de EXO. Uno de los integrantes de su boyband favorita va a hacer su comeback muy pronto. Y cuando decimos "muy pronto", realmente nos referimos a "muy pronto".

Según el medio coreano SpoTVNews, el artista está preparando un álbum en solitario con el objetivo de volver a finales de noviembre. De este modo, llegaría justo un año después del lanzamiento de su primer mini-álbum Kai, con el que lanzó su canción principal Mmmh.

"Es el segundo álbum que lanza como solista y se espera que atraiga la atención de los fans de todo el mundo", asegura el medio. Pero eso no es todo. Y es que según Soompi, la agencia SM Entertainment ha confirmado los rumores: "Es cierto que Kai está preparando un nuevo álbum en solitario con el objetivo de regresar a finales de noviembre. Por favor, esperadlo", asegura.

Como mencionamos en líneas anteriores, Kai debutó en solitario en noviembre de 2020. Tuvo una gran acogida entre sus fans, por lo que la expectativas entorno a este segundo trabajo en solitario son altas. De hecho, su primer mini-álbum se posicionó en la lista de los mejores álbumes de iTunes en 50 países de todo el mundo. También llegó al número 1 de otras listas.

Los chicos de EXO se han convertido en verdaderos referentes de la industria de la música y del K-Pop. Sus canciones han viajado por todos los rincones del mundo, convirtiéndose en auténticos himnos para los amantes de este este conjunto de estilos musicales. What Is Love, Mama, Overdose, Call Me Baby, Monster, Love Shot y Don't Fight The Feeling son solo algunos de los que forman parte de su envidiable discografía.

Y tú, ¿estás listo/a para la nueva etapa de Kai?