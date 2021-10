TXT desvela nuevos detalles del videoclip de ‘Frost’

Los chicos de TXT están en todas partes. Su talento ha conquistado a millones de personas en todo el mundo. No es de extrañar teniendo en cuenta que se han presentado desde su debut con una apuesta muy acertada.

Pero si pensabas que ibas a ver poco de ellos en lo que queda del año, estabas completamente equivocado/a. Los chicos de TXT van a estrenar el videoclip de Frost, un tema incluido en el tercer álbum de estudio The Chaos Chapter: FREEZE. ¡Ha sido todo un éxito!

Para calentar motores, han compartido con sus fans el póster promocional del vídeo, y todo apunta a que estará cargado de misterio y mucha tensión. En él, nuestros protagonistas aparecen sentados alrededor de una mesa y jugando con unas cartas. "Voces débiles. No sé por qué. ¿Cuál es mi destino?", dice el póster. Todo apunta a que el azar jugará un papel muy importante.

El videoclip se estrenará el 28 de octubre a medianoche en horario coreano, es decir, a las 17:00 horas del mismo día en horario español. ¡La cuenta atrás ha comenzado!

The Chaos Chapter: FREEZE vio la luz el 31 de mayo de 2021 de la mano de Big Hit Music y Republic Records. Es el tercer álbum de estudio del grupo y sucesor de Still Dreaming y The Dream Chapter: Magic. El sencillo principal del disco es 0X1=Lovesong (I Know I Love You), al que le siguió Magic.

El disco llegó a lo más alto de la lista de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. En el Top 5 estuvo en Alemania y Suecia.

De momento se desconocen más detalles del lanzamiento de este videocilp, pero sus fans se han asegurado de estar muy atento/s a este 28 de octubre para no perderse su estreno. Y tú, ¿tienes ganas de verlo?