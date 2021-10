De ‘Pareja del año’ a la pareja del momento: la lista, en vídeo

Esta semana las canciones que abren y cierran la lista tienen algunas cosas en común. Son Pareja del año (farolillo rojo) y Stay (número uno). Ambas están interpretadas por dúos masculinos: Sebastián Yatra y Myke Towers la primera, The Kid LAROI y Justin Bieber la segunda. Las dos han alcanzado el primer puesto, y lo han hecho dos veces. Con la colaboración de Yatra y Towers se abre, por tanto, el repaso en vídeo que te hemos preparado, a lo largo del cual podrás descubrir movimientos notables. El que más, la entrada directa al #3 de Adele con Easy on me. ¡A punto estuvo la británica de repetir la hazaña de Hello, que debutó en el número uno! En esta ocasión se estrena pisando el podio, lo que tampoco está nada mal. También es novedad No, no vuelve, de Dani Martín (#27). La subida más fuerte la protagoniza Griff con One night: avanza ocho puestos y se queda en el #24. Ha habido cambio en el récord de permanencia: Save your tears, de The Weeknd, causa baja y ahora la canción que más tiempo lleva con nosotros es Follow you, de Imagine Dragons: 30 semanas (ahora en el #26).