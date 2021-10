Bruno Mars, George Michael, HIM, Bryan Adams… Clásicos inolvidables que fueron Nº1 de la lista esta semana

Rock, pop, funk… Esta semana La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola trae música para todos los gustos. Tony Aguilar echa la vista atrás y recuerda canciones que fueron número uno de la lista de LOS40 en este caso a finales de octubre. Y el recorrido empieza en 2020, con Ava Max en todo lo alto con Kings & queens. Era su cuarto número uno en el chart, y no sería el último, ya que poco después también lo lograría con Mi head & my heart.

Si te gustan el soul y el funk estás de enhorabuena, porque ahora vamos a hablar del gran Bruno Mars. Fue número uno de la lista hace cinco años con 24K magic, canción incluida en el álbum de mismo título, y que, cómo no, tenía ese toque retro que caracteriza al cantante de Hawái. En 2011, otras estrellas de la música estadounidense subían a lo alto del podio: Maroon 5 y Christina Aguilera con Moves like Jagger, single que estaría en total cuatro veces en el número uno.

El pop español está representado esta semana por Nena Daconte. Fue hace quince años (en 2006) cuando llegaron a la posición de honor con En qué estrella estará. Con su rock potente pero a la vez cargado de melodía, Mai Meneses y Kim Fanlo nos dieron muchas alegrías la década pasada. También rock, aunque más heavy y con ribetes góticos, era la apuesta de HIM, banda de Finlandia liderada por Ville Valo. Fue número uno hace veinte años con Pretending.

A pesar de lo bien que nos lo pasamos revisando estos antiguos éxitos, a veces nos ponemos un poco tristes cuando se trata de evocar a un músico que nos ha dejado. Es el caso de George Michael, que fue líder de la lista en octubre de 1996 con Spinning the wheel. Y para terminar el momento retrovisor, Tony se detiene en el número uno de hace 30 años: (Everything I do) I do it for you, una de las más bonitas baladas del canadiense Bryan Adams (para la banda sonora de Robin Hood: Príncipe de los ladrones); un Bryan Adams que, por cierto, sigue en plena forma y, de hecho, el año próximo (en febrero, dentro de nada) nos visitará dentro de su gira mundial Live 22.