Joshua Cavallo, el primer futbolista en activo en anunciar que es gay: “Quiero ayudar a otros jugadores”

En pleno siglo XXI, las personas LGTBI continúan teniendo que salir del armario diariamente. Ya no solo con sus amigos y familiares, también cada vez que cambian de trabajo o conocen a un grupo nuevo de personas. Y es que por desgracia todavía queda mucho por hacer para conseguir la igualdad y un ambiente que sea cien por cien seguro para todas las personas, independientemente de la sexualidad, género o identidad que tengan.

Este miércoles, 27 de octubre, esta igualdad está un pasito más cerca y todo gracias a Joshua Cavallo. Este futbolista australiano de 22 años, jugador del Adelaide United, ha compartido con sus seguidores y seguidoras que es gay.

Se trata de la primera vez que un futbolista en activo de la liga masculina australiana habla abiertamente sobre su homosexualidad. Es verdad que Thomas Hitzlsperger, el futbolista alemán, salió del armario. Eso sí, lo hizo tras terminar su carrera como deportista.

Joshua ha dado un paso hacia adelante y ha roto este tabú. Lo ha hecho con un vídeo en el que el joven aparece nervioso, con lágrimas en los ojos y hablando desde el corazón sobre su sexualidad. Se trata del primer jugador de la A-League, la liga de Australia, en activo que lo hace en la historia.

"Hoy estoy listo para hablar acerca de algo personal. Finalmente me siento cómodo para hablar de ello en mi vida. Estoy orgulloso de anunciar públicamente que soy gay”, ha empezado contando el futbolista delante de la cámara.

El deportista ha continuado explicando que está feliz de hacer pública su sexualidad, ya que lleva más de seis años peleando con sus propios deseos. Joshua ha continuado explicando que pensaba que tenía que esconder que era gay para poder perseguir su deseo de ser futbolista

“He sido un futbolista gay encerrado que ha tenido que aprender a digerir mis sentimientos para encajar en el perfil de futbolista profesional. Crecer siendo gay y jugar al fútbol son mundos que no se habían cruzado antes”, ha continuado explicando.

Una ayuda para otros futbolistas

Joshua ha continuado explicando que espera poder ayudar a otros futbolistas a que sean bienvenidos a jugar independientemente de su sexualidad: “Yo quiero ayudar a cambiar esto, demostrar que todo el mundo es bienvenido en el mundo del fútbol y merece el derecho de ser auténtico en sí mismo.”.

Joshua quiere demostrar a otros futbolistas que están en su misma situación que no están solos: “Es asombroso comprobar que no hay actualmente futbolistas gays que jueguen profesionalmente y salgan del armario mientras están jugando, no sólo en Australia, en todo el mundo”.