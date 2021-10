Lee Eye, la revelación del R&B y trap latinoamericano que llega para quedarse

Su nombre real es Valeria Castro, pero en cuanto llega el momento de sumergirse en su faceta musical, se convierte en Lee Eye. Influenciada por artistas como Nathy Peluso, ASAP Rocky o Rihanna, es ya una de las grandes revelaciones del R&B y trap latinoamericano.

En este último tramo de 2021, la cantante colombiana se encuentra por primera vez en España presentando su música con su gira Colombian Shit. Ya ha dejado su sello en Madrid y lo siguiente será Bilbao (27 y 28 de octubre), San Sebastián (31 de octubre) y Barcelona (6 de noviembre). Está claro que llega para quedarse.

Su éxito se cuenta por millones

En 2018, lanzó su primer EP, Amethyst. Cinco canciones que siguieron la estela de los cuatro singles que ya había estrenado entre 2017 y el mismo 2018, donde empezó a dejar su sello personal: un estilo arriesgado con versos crudos que dejan patente su ímpetu y honestidad.

El segundo EP llegó en 2020 bajo el título Gitana. Aquí se incluyó Gata, todo un bombazo que ya acumula casi 2 millones de streams en Spotify y se acerca a los 5 millones en YouTube. El videoclip, a continuación:

Lee Eye - Gata (Lyric Video)

En este 2021 ya lanzó LEE X JPD, un trabajo de cuatro temas en los que une sus fuerzas con JUANPORDIOS!, rapero y productor también de Colombia.

Nuevo álbum, al caer

Este mismo mes de noviembre llegará su nuevo álbum, Perreo Sad. Estará compuesto por 14 temas dedicados al desamor, la superación, y al empoderamiento que se debe asumir en diversos escenarios de la vida humana. Su primer adelanto es Me Duele y ya está disponible.

Este mismo viernes, 29 de octubre, estará en todas partes Vete, segundo sencillo del mencionado disco. Este trabajo de estudio será el lanzamiento que suponga la consolidación de Lee Eye, un nombre que le dieron sus amigos por la forma de sus ojos y a ella le sirvió para despegar y sentirse empoderada, como ella misma ha afirmado: "De pequeña tuve problemas de autoestima, me sentía mal. Lee Eye me empoderó, me dijo: mira tú puedes decir, puedes hacerte escuchar y lo puedes hacer por medio de lo que te gusta, que es cantar".