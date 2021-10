Karol Sevilla habla sobre la enfermedad del corazón que le han diagnosticado

Karol Sevilla se convirtió en una auténtica estrella Disney con tan solo 16 años. La actriz mexicana se convirtió en la protagonista de Soy Luna, la telenovela juvenil de Disney Channel, durante 220 episodios. La misma ficción de la que salieron artistas como Valentina Zenere (que estará en la quinta temporada de Élite) o Michael Ronda (protagonista de Control Z).

Al ser la protagonista, Karol se convirtió en toda una estrella, sumando más de 13 millones de seguidores y seguidoras en su cuenta de Instagram. Y es que la actriz continuó trabajando tras el final de la serie en 2018, lanzando música y apareciendo en series. ¿La última? El thriller que prepara Disney + y que se llama Siempre fui yo.

A pesar de que Karol está viviendo un gran momento profesional, la estrella ha tenido que hacer frente a una dura noticia. Y es que padece una enfermedad del corazón, tal y como ha compartido con sus fans. Y tiene que ver con el estrés, por lo que la estrella priorizará su salud ante todo.

El pasado mes de julio, Karol fue ingresada de urgencia tras que se desmayara. Lo que en un principio vinculaban a la amigdalitis que tenía, fue dando paso a otro diagnóstico, tal y como ha comentado en una entrevista para el programa Ventaneando.

El estrés: el origen del problema



Karol ha revelado que lo que padece es una enfermedad del corazón: “Me dijeron que tengo arritmia sinusal, que tiene que ver con mi corazón, porque a veces se acelera demasiado y es lo que me provoca los desmayos y a veces mi corazón va muy lento y no bombea lo que normalmente debería”.

Además, la cantante ha revelado que el origen de esta enfermedad se encuentra en el estrés que lleva tiempo padeciendo: “Tenían que ver con el estrés, porque no me alimentaba en mis horarios además de que no me alimentaba bien. Desde que pasó esto acudí con un entrenador, empecé a comer mejor, también comencé a darme mis tiempos, a relajarme más y a tratar de evitar el estrés y aprendí a que es el momento de entender de que si mi cuerpo me da una señal tengo que hacerle caso y como no lo hice, tuve una consecuencia”

La cantante se encuentra actualmente en plena promoción de su nuevo single, Pase lo que pase, junto a Joey Montana. Esperemos que la estrella se tome las cosas con calma y priorice su salud ante todo.