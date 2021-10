Sofía Reyes y León Leiden demuestran que se puede hacer música con un limón

Hemos visto muchas maneras de hacer música. ¡Con todo tipo de instrumentos y sonidos! Lo que todavía no habíamos visto era hacer una canción con un exprime limones. Hasta ahora. Ha sido el cantante y productor mexicano León Liden quien ha mostrado a través de su cuenta de TikTok lo sencillo que es.

Además, para poner la letra y la voz, León ha contado con una de las estrellas mexicanas del momento: nada más y nada menos que Sofía Reyes. “Haciendo música con limones junto a Sofía Reyes”, pone debajo del vídeo.

Los dos artistas se encuentran en un estudio casero y empiezan a hacer su magia delante de la cámara del móvil. Lo primero que hacen es seleccionar la letra. Para ello, León preguntó a sus seguidores y seguidoras qué frase les ha dicho su ex que se pueda utilizar en una canción. Entre todos los comentarios, ha sido Sofía quien ha seleccionado los que más le han gustado. ¿Los ganadores? “Aunque me expriman limones en esta herida, no es para tanto” y “¿Por qué me haces sufrir después de quererme tanto?”.

Con estas dos frases, la intérprete de Mal de amores ha escrito unos versos en una libreta. Mientras tanto, León ha empezado a hacer su magia. ¿Cómo? Con un exprime limones, un vaso y un limón. El sonido que se produce a la hora de romper el fruto ha sido el escogido para repetir a lo largo de toda la canción. Luego le ha añadido las percusiones, han añadido el bajo y han grabado sus voces. ¿El resultado? Un estribillo pegadizo que no podrás quitarte de la cabeza.

¿Se trata del estribillo de su colaboración?

Teniendo en cuenta la buena acogida que ha tenido este experimento, no nos extraña que los dos mexicanos decidan trabajar en este sonido y lanzar una colaboración en las próximas semanas.

León Leiden ha conseguido posicionarse como una de las voces musicales del momento, haciéndose un hueco en la industria gracias a canciones como Fondo de Bikini, Desamor Feliz o Todo Mal. Además, ha colaborado con el español David Rees en Qué Más Da.

Por su parte, Sofía Reyes lleva años en la industria, demostrando que no hay nadie como ella a la hora de hacer pop en español. La estrella suma millones de oyentes mensuales gracias a temas como 1, 2, 3 o R. I. P.