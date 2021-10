Nil Moliner: “Mi éxito es compartir canciones con la gente y no dejo que nada más me influya”

Nil Moliner es sinónimo de buen rollo, talento y música. Supo aprovechar el empujón que le dio OT 2017 (compuso Que nos sigan las luces de Alfred) y ahora, gracias a su inconfundible estilo y canciones que ya forman parte del imaginario colectivo, ha conseguido consolidarse como uno de los artistas principales de la escena musical 'made in Spain'. En los últimos años ha dado en el clavo con varios éxitos y por fin le toca probarse con ese álbum, el segundo, que suele marcar un antes y un después. Sobre Un secreto al que gritar, título de este nuevo trabajo discográfico, hemos hablado con el catalán.

Pregunta: ¿Cómo ha sido el proceso creativo de este álbum? ¿Fue complicado componer en pandemia?

Respuesta: Las canciones del disco son pre y post pandemia. Durante la pandemia no pude escribir nada. Escribí muchísimo antes y tuve tiempo después para darle las vueltas que necesitaban las canciones, quería mimar mucho las letras. Al final me quedé con las que más me representaban.

P: Sueles tirar de tu propia experiencia a la hora de componer. Para eso tienes que vivir mucho y a diario. ¿No te agobia que no te pasen cosas en el día a día?

R: Ya me pasan suficientes cosas para poder escribir (Risas). Estar de gira, en la carretera...visitamos muchas ciudades y son muchas emociones. Esto me permite vivir y tener experiencias que contar.

P: ¿Por qué 'Un secreto al que gritar'?

R: Todos tenemos secretos a los que poder gritar. Las canciones son los secretos a los que yo les grito. Mi secreto es la gente que hace posible todo esto: la familia que me sigue, mi equipo...Son el secreto al que tengo la suerte de gritar.

P: Los secretos son importantes.

R: Un secreto es algo muy íntimo. Normalmente se queda entre dos personas y nunca se cuenta. Es un pequeño tesoro que guardas entre una persona y tú.

P: Ana Mena y Danny Romero son las dos colaboraciones del disco. Son dos cantantes con carreras muy distintas a la tuya, lo que significa que, definitivamente, se están rompiendo las barreras entre géneros y artistas, ¿no?

R: Desde que empecé en esto de la música intento que no haya barreras. La música es libertad y jugar con los estilos y las colaboraciones también lo es. Danny Romero, por ejemplo, viene del urbano, ¿por qué no me voy a juntar con él para hacer una canción con la que los dos nos sentimos cómodos? Esa es la magia de poder jugar con todos los estilos.

P: Los segundos discos suelen marcar un antes y un después. ¿Sueles darle muchas vueltas a este tipo de cosas o te dejas fluir?

R: No me gusta ponerme estas presiones. Lo que quiero es escribir canciones y hacer conciertos. Estoy aquí por el directo, ese ritual que se forma con la familia que me sigue.

P: Dijiste en una entrevista que no quieres dejarte atrapar por las noticias que hablan de éxito. ¿Qué cosas te remueven cuando escuchas esa palabra?

R: No dejo que me remueva. Lo más puro es escribir canciones y cantarlas delante de la familia. Ese es mi éxito personal: compartir con la gente mis canciones. Más allá de eso, no dejo que nada me influya o me afecte.