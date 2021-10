Alicia Keys anuncia un doble álbum con dos versiones: “Original y Unlocked”

Alicia Keys vuelve con más energía que nunca. Hace poco conocíamos la noticia sobre el lanzamiento de la reedición de su álbum de debut, Songs In A Minor. Pero ahora hay más cosas. La artista estadounidense anunció el 26 de octubre por redes sociales el lanzamiento de su nuevo disco: Keys. Todavía desconocemos la fecha, pero lo que sí podemos confirmar es que se trata de un doble álbum con dos versiones diferentes de canciones.

Tal y cómo ha contado Keys en un vídeo por Tiktok, la primera parte del disco catalogada como "original" contendrá canciones con "vibraciones relajadas de piano". Mientras que la segunda parte, llamada "desbloqueado", tendrá canciones con un sonido "optimista, de batería y de vibras de alto nivel".

Para producir su nuevo proyecto se han necesitado las habilidades musicales de Alicia Keys y, para la parte B, las de Mike Will Made It, rapero y productor musical estadounidense que entre sus éxitos están Pour It Up de Rihanna, Formation de Beyoncé y Love Me de Lil Wayne, entre otros.

Esta nueva noticia se une a la de su nuevo sencillo LALA (Unlocked), que lanzó Keys en septiembre junto con Swae Lee. Esta colaboración superó las altas expectativas de sus fans, pues podemos ver en el videoclip a una Alicia reluciente con un vestido negro ajustado y con brillantes que adornan la parte de arriba. A su vez, estaba ella ahí cantando con su voz sensual y poderosa. Aunque lo más destacado del clip es la química entre ambos artistas, ya que fue lo que más cautivó al público.

¡Pero eso no es todo! En junio, la intérprete de No One sacó la reedición de su álbum debut, Songs in A Minor, para celebrar su 20 aniversario. Un álbum del que se desprendían canciones como Fallin' o A Woman's Worth, con el que la neoyorquina ha llegado a vender más de 65 millones de discos. Asimismo, la nueva edición incluía dos canciones inéditas: Foolish Heart y Crazy (Mi Corazón).

Otro proyecto sorprendente de la intérprete es su futura novela gráfica para jóvenes adultos, Girl on Fire, que se espera que salga el de 1 de marzo bajo la editorial, HarperCollins Publishers. El libro contará la historia ficticia de Lolo Wright, de 14 años, y sus superpoderes psíquicos, según ha contado Billboard.