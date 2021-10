¡Récord! Las entradas para LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears se agotan en menos de dos horas

Ya es oficial. Todo está más que listo para disfrutar de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Las ganas son infinitas, y se ha demostrado tras agotar las entradas en menos de dos horas. ¡Todo un récord!

La venta se activó a las 10 de la mañana de este 27 de octubre, siendo Cristina Boscá y Dani Moreno 'El Gallo' los que dieron el pistoletazo de salida en Anda Ya. Pero la ilusión de volver a disfrutar de nuestros tan esperados premios es inmensa, así como las ganas de hacerse con las entradas. ¡Millones de gracias!

Porque no solo los artistas nacionales e internacionales serán los protagonistas el próximo 12 de noviembre. También lo serás tú, que les brindas todo tu apoyo y has convertido sus canciones en tu banda sonora. Así que ahora solo tienes que prepararte para lo que vas a vivir el próximo 12 de noviembre en el Velodrom Illes Balears de Palma de Mallorca, porque va a ser inolvidable.

El cartel de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears aún no se ha desvelado, pero pronto lo haremos, así que permanece muy atento/a a nuestras redes sociales para conocer quiénes serán los artistas que tampoco faltarán a su cita con LOS40.

Algunos de ellos serán galardonados con uno (o varios) de nuestros premios. C. Tangana, Ed Sheeran, Pablo Alborán, Olivia Rodrigo, The Kid LAROI, Rauw Alejandro, Ana Mena y Sebastián Yatra son solo algunos de los nominados que optan a convertirse en los protagonistas de la noche. ¿Quiénes lo conseguirán? Tendremos que esperar para saberlo.

Lo que es evidente es que las ganas y la ilusión de volver a disfrutar de nuestros premios en vivo y en directo no faltarán. En la edición de 2020 la pandemia nos obligó a llevarlos a cabo en un formato online. La música no faltó, así como tampoco nuestros artistas favoritos. Pero todos estábamos esperando la llegada de esta nueva edición en las Islas Baleares para volver a trasladar toda esta ilusión al escenario.

Ahora solo faltas tú y tus ganas de darlo todo para que la fiesta esté completa. Y si no te has hecho con tu entrada, no temas. También podrás disfrutar de la gala en streaming. ¡No tienes excusas!

Y tú, ¿estás listo/a para LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears?