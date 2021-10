Surviving the Aftermath, el fin del mundo está cerca

¡El fin del mundo está cerca! Surviving the Aftermath finalizará el acceso anticipado y se estrenará el 16 de noviembre en PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, además de ser compatible con PlayStation 5 y Xbox Series X|S, lo que permitirá a los jugadores que compren Surviving the Aftermath para consolas de la pasada generación experimentar el juego en sus nuevos dispositivos.

Paradox ha anunciado también que el Pack Outback Radio se ha añadido a la Edición de Fundadores; cualquiera que ya disponga de esta edición de Fundadores conseguirá el pack de radio como una actualización de contenido gratuita en el lanzamiento. Los usuarios de Steam que quieran participar en el acceso anticipado antes del estreno pueden adquirir Surviving the Aftermath con un 25% de descuento hasta el 1 de noviembre.

Surviving the Aftermath abandona la fase de Acceso Anticipado junto con el lanzamiento de la actualización Endgame, que añade una rica línea de misiones y características de la colonia para el final del juego. Los jugadores descubrirán los secretos que se ocultan tras el apocalipsis y prepararán su colonia para sobrevivir a otro evento del día del juicio final.

Construye y gestiona una colonia: crea y gestiona una colonia de supervivientes en un mundo devastado. Construye más de 130 edificios únicos para gestionarlo todo, desde la obtención de recursos y la agricultura hasta la exploración y la seguridad; y sobrevive a un mundo plagado de peligros. Permanece atento, un desastre natural pueden arruinar un asentamiento mal equipado.

Recluta y gestiona especialistas: recluta a más de 80 especialistas únicos, cada uno con sus propias habilidades y motivaciones, para gestionar los recursos y la producción de la colonia. Equipa a tus especialistas con equipamiento para defender la colonia del ataque de los bandidos y de la fauna salvaje. Envíalos al otro lado de la puerta en misiones científicas, expediciones de recolección y a combatir a los bandidos.

Explora a un mundo generado de forma procedimental: envía a tus especialistas fuera de la colonia a un mundo enorme generado de forma procedimental. Conoce a los líderes de las colonias rivales y comercia con los recursos o compite por la supervivencia. Los especialistas pueden establecer puestos de avanzada y reunir materiales, lo que dará a tu colonia una ventaja.

Toma decisiones difíciles: La vida tras el apocalipsis requiere tomar decisiones imposibles. El destino de la colonia depende de tu juicio, cada elección que tomes puede impactar en la felicidad de la colonia y efectuar a su futuro.

Descubre la verdad: los especialistas tropezarán con misterioso mientras exploran el mundo. Descubre los secretos que rodean al apocalipsis y prepara a tu colonia para sobrevivir si se repite.

"Después de 20 importantes actualizaciones de contenido centradas en la ampliación de las mecánicas de juego y en los comentarios de los usuarios, Surviving the Aftermath ha evolucionado mucho desde la versión del juego que se lanzó en Acceso Anticipado hace dos años" ha afirmado Lasse Liljedahl, Director de Juego de Surviving the Aftermath. "Creo que nunca he trabajado en un juego en el que la comunidad haya sido tan importante para el desarrollo como lo ha sido para Aftermath. Realmente, todas las decisiones, cambios y adiciones que hemos hecho se han derivado de los comentarios de nuestra Comunidad; si pudiéramos ponerlos a todos en los créditos, lo haríamos. Han participado en el Desarrollo tanto como nosotros".

Surviving the Aftermath debutó por primera vez en forma de acceso anticipado en Epic Games Store y Xbox Game Preview durante el PDX CON de octubre de 2019, y se lanzó en acceso anticipado de Steam el pasado mes de octubre. A lo largo del acceso anticipado, Iceflake y Paradox han incorporado los comentarios de los jugadores en 20 actualizaciones de contenido importantes, incorporando características que amplían el mapa del mundo y los sistemas de colonias, mejoran el combate y añaden contenido final de juego que arroja luz sobre el nexo del apocalipsis. Para ver todo el contenido que se ha añadido a Surviving the Aftermath desde el lanzamiento del Acceso Anticipado, compruébalo en la hoja de ruta del juego.