El desayuno de Bertín Osborne que no recomiendan los médicos

Este miércoles, 28 de octubre, Bertín Osborne volvió a El Hormiguero para charlar con Pablo Motos y promocionar su nuevo álbum: 40 años son pocos. El famoso presentador y cantante de boleros estuvo en el programa de Antena 3 para contar cómo surgió este nuevo disco. Y es que fue gracias al confinamiento que volvió a sentir la necesidad de escribir canciones.

Bertín ha reconocido que antes solía componer en los aviones, cuando viajaba de España a América: “Me ponía los cascos y escribía. Ahora, como no puedo ir, lo hago en casa. Mucha gente no lo sabe, pero muchas de mis canciones las he compuesto yo”.

El artista acudió al programa un día después de que falleciese su mejor amiga, haciendo un esfuerzo por estar bien: “Estoy muy jodido, pero cuando me he levantado, que he hecho como 20 entrevistas, he dicho qué haría ella si estuviera en mi situación. Si ella estuviese me diría que saliese y me divirtiera”.

El desayuno de Bertín que ha llamado la atención de los sanitarios

Bertín ha compartido con la audiencia el desayuno que se toma todas las mañanas. Lo ha hecho mientras que estaba contando su rutina diaria. Y es que el presentador madruga todos los días, levantándose a las siete de la mañana “como las perdices”.

Muy responsable no parece el mensaje... #tupelotazodetinto

Buenos días a pesar de todo. pic.twitter.com/8bjQueYydK — Fernando Fabiani 💯 (@FernandoFabiani) October 28, 2021

Bertín ha contado que, tras ir al gimnasio a primera hora, desayuna: “Me tomo un sándwich de jamón bueno y un tinto. El tinto es buenísimo para desayunar; el café es una mierda”.

Además, Bertín, entre risas, ha comentado que “el vino a esa hora te da un brillo en la frente cojonudo y no hace falta echarte crema ni nada”.

Estas palabras han causado bastantes críticas por algunos sanitarios en las redes sociales. Y es que algunos no han visto con buenos ojos que el artista diga que ese tipo de desayuno es sano. De hecho, creen que no hay que seguir ese ejemplo a la hora de desayunar.

“A seguir trabajando para hacer del contrapeso de estos mensajes irresponsables y con olor a neftalina”

“Muy responsable no parece el mensaje... Tu pelotazo de tinto, Buenos días a pesar de todo”

“A ver... Las patadas nutricionales de una en una, por favor... Ahora este otro fomentando el consumo de alcohol en prime time...”

“Qué típico reírle las gracias al guay de la clase”