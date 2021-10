Christina Aguilera, C. Tangana y Karol G se unen en ‘Lloras por Na’: una sorpresa para los fans

Este jueves, 28 de octubre, los fans de C. Tangana se han levantado con una noticia bomba: una colaboración del artista madrileño con Christina Aguilera y Karol G. La información ha corrido como la pólvora. Sobre todo porque el tema se ha filtrado en las redes sociales. ¡Y es una auténtica pasada!

La canción se llama Lloras por Na y pertenece al nuevo álbum en castellano de Queen Christina. De este modo, la estrella estadounidense, que quiere rendir homenaje a sus raíces latinas en este nuevo trabajo, ha querido contar con la estrella española y la diva colombiana.

Para la ocasión, Xtina ha apostado por un sonido urbano y una letra cargada de poderío. Y es que la artista ha apostado por contar una historia de desamor en la que ninguno de los implicados se necesita realmente.

¿La canción de Christina Aguilera con C.Tangana? En bucle. — K. (@Kev_Jaramillo) October 28, 2021

“No te necesito para comprar, no te necesito para gozar y en mi corazón no puedes entrar”, empieza cantando Aguilera. Luego entra C. Tangana respondiéndole con sus versos y finalmente Karol G.

“Baby, lloras por na. Baby, lloras por ná. Baby, lloras por na”, cantan en el estribillo. Sin duda, un tema que podrá sonar muy fuerte en las próximas semanas cuando se estrene oficialmente.

Una reacción muy buena

Aunque de momento ninguno de los tres artistas se ha pronunciado sobre esta filtración, sus fans ya han enloquecido. Estos son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales:

“Se ha filtrado la colaboración de Christina Aguilera con C Tangana y con esto ya son 4 las canciones que se filtran de su supuesto EP en español. La contraseña del drive de Xtina debe ser “falsasesperanzas””

“Xtina ft C Tangana. Agradecido de existir en esta línea temporal”

“La colaboración que no esperaba y me ha encantado; Xtina feat. C. Tangana”

“Madre mía, Lloras por na de Xtina con C. Tangana, menudo rollazo, menudo todo Xtina se viene con todo en español”

Según el medio musical Genius, conocido por compartir las letras de todas las canciones, Lloras por Na sería el segundo single de este nuevo trabajo en español de la estrella tras Pa mis muchachas, su esperada colaboración con Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole. Esperemos que salga pronto para poder escucharla en bucle.