Adele arrasa en la lista con ‘Easy on me’

Con Hello, el primer single de su anterior álbum, fue número uno directo en noviembre de 2015. Esta vez Adele no ha llegado a tanto, pero casi: en solo dos semanas ha coronado el chart de LOS40 con Easy on me, adelanto de su cuarto disco, 30. En su primera semana entró directamente al #3, y ahora solo ha tenido que subir dos peldaños para situarse en lo alto del podio. Es su cuarto número uno: antes lo logró con Someone like you (seis semanas en 2011 y 2012), Set fire to the rain (dos semanas en 2012) y la mencionada Hello (tres semanas en 2015).

Easy on me es uno de los regresos musicales más esperados de los últimos meses (ha sido definido como “un gran evento global”). Hacía seis años que la británica no publicaba material nuevo, y no ha podido volver con mejores galas: con una balada marca de la casa en la que plasma sentimientos muy íntimos. Se nota que había ganas de Adele: Easy on me es ya número uno de ventas en su país, y también en Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, Italia y medio mundo. En dos semanas el vídeo acumula 124 millones de reproducciones.

Adele - Easy On Me (Official Video)

Su retorno no va a quedarse en el disco, que se publica el 19 de noviembre, sino que ya ha anunciado dos actuaciones en Londres el verano que viene. ¿Habrá después una gira y pasará por España? Eso es lo que nos gustaría: poder disfrutar en directo de la gran voz del pop actual. De momento nos conformamos con celebrar este número uno en la lista oficial de LOS40. ¡Enhorabuena!