Nicole: “Insiders me ha dado el escaparate para visibilizar a la comunidad trans, que es la eterna olvidada”

Atención: la entrevista contiene spoilers de la primera temporada de 'Insiders'

¿Cómo nos comportamos cuando pensamos que no nos están grabando? Esta es la pregunta a la que da respuesta Insiders, el primer reality de Netflix 'made in Spain' que ha irrumpido en la plataforma para cambiar las reglas del juego.

Tenemos una larga historia en el universo de la telerrealidad, pero Insiders, con su particular mecánica y un casting que recupera la frescura y ganas de los personajes anónimos, va un paso más allá. ¿El objetivo? Demostrar que formatos como Gran Hermano deben evolucionar.

Nicole en la primera temporada de 'Insiders' / Netflix

Los concursantes de la primera edición han crecido viendo realities, o al menos escuchándolos de fondo. Saben de qué va la vaina y, aunque se presentan vírgenes ante esta misteriosa aventura, saben que a Insiders han ido a hacer que su show escale posiciones en todo el mundo.

Trece fueron los elegidos. Sin embargo, no todos tienen el carisma suficiente como para llamar la atención de los suscriptores que han decidido probar la experiencia que ofrece Insiders. Luego está Nicole, una mujer que cumple con todos los requisitos para hacer carrera en el entretenimiento que va a marcar la tendencia, de ahora en adelante, en Netflix España. Una mujer, además, que tiene las ideas claras y una meta muy marcada.

"Insiders me ha dado el escaparate para poder dar visibilidad a lo que tanto necesito: la comunidad trans, que es la eterna olvidada del colectivo LGTBI", dice Nicole en una entrevista para LOS40. "Llevo un mensaje claro y no me quiero desvincular ni salirme del foco de lo que he conseguido. Hay que normalizar la palabra transexual".

Ese es el compromiso de Nicole: seguir apoyando y dando visibilidad al colectivo. Para eso, la estrella de Insiders tiene pensado seguir haciendo realities, aunque avisa que no irá donde antes la rechazaron. "Me gustaría hacer más realities, pero hacer realities innovadores", aclara.

Y añade, muy contundente: "Me he presentado a muchos, pero si no les gusté entonces, ¿por qué me van a querer ahora? Cuando las cosas están hechas no me gustan, que hubieran apostado por mí en su momento porque ya demostré que valgo".

