El miedo de Lydia Bosch a ‘Tu cara me suena’: “Fui con la esperanza de que me dijeran que no”

Lydia Bosch es, como diría Paquita Salas, una actriz 360. Lo ha demostrado en sus muchos años de carrera. Sin embargo, decidió centrarse últimamente en su faceta interpretativa, escogiendo cuidadosamente los proyectos. La verdad (2018) y Sin identidad (2014) fueron los dos últimos títulos de ficción en los que trabajó. Ahora, sin embargo, la catalana vuelve al entretenimiento con el que es uno de los formatos estrella de Antena 3: Tu cara me suena.

La actriz participa en la novena edición del programa que produce Gestmusic. Se trata de todo un desafío para ella. Y es que, aunque tenía muchas ganas de hacer algo así porque su sueño siempre ha sido dedicarse a los musicales para unir sus dos grandes pasiones (la música y la actuación), tenía muchas dudas al respecto, tal y como ella misma contó en la presentación de Tu cara me suena 9.

"Cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer Tu cara me suena dije que no al principio, pero al final fui a una profesora de canto para que me dijera si podía o no", explicó Lydia.. "Fui con la esperanza de que me dijera que no y me dijo que sí. Así que fui a hacer la prueba y en el ambiente ya se respiraba lo que yo había venido a hacer este programa: recuperar a la Lydia que juega".

Las primeras entregas de TCMS 9 ya están grabadas y Lydia Bosch lo está dando todo, aunque todavía tiene algo cuentas por resolver. "Tengo que conseguir soltarme y disfrutar, pasar de lo que vaya a pensar la gente de mí. Quitarme el ridículo y vivir el programa", afirmó con toda la sinceridad del mundo.

Para ver a Lydia Bosch en acción todavía tendremos que esperar un poquito. Antena 3 no ha confirmado, de momento, la fecha de estreno de la novena edición de Tu cara me suena, aunque todo parece indicar que será más pronto que tarde...