10 series de miedo que puedes ver en Netflix y Amazon Prime por Halloween

Ya no queda nada para celebrar Halloween con un plan de "muerte". Hay muchas opciones: ir al parque de atracciones, de fiesta con tus amigos (siempre y cuando se respete las medidas de seguridad) o con un plan más chill de mantita y maratón de series. Si todavía no sabes qué series ver, aquí os dejamos una lista con algunos nombres que podrás encontrar en las plataformas de contenidos y que os podrán acompañar durante "la noche de los muertos".

1. La Frecuencia Kirlian (Netflix)

Esta miniserie argentina os hará amena la noche de Halloween. Es una serie animada de terror que cuenta la historia de una radio que solo transmite de noche y narra relatos que suceden en la ciudad maldita de Kirlian. Conocerás solo sucesos paranormales (muy macabros) gracias a esta terrorífica radio.

2. OATS Studios (Netflix)

Se trata de una colección de cortos realizados por el estudio de cine independiente, Oats Studios. Estos cortos tratan diversos temas, desde la ciencia ficción hasta el terror, suspense y drama. ¡Te enganchará desde el primer momento!

3. Ratched (Netflix)

Esta serie estadounidense de drama y terror os contará la historia de una enfermera que se muda al norte de California para conseguir trabajo en un hospital psiquiátrico donde se han producido experimentos muy raros sobre la mente humana. Sin embargo, algo oscuro guarda la enfermera y que tendréis que descubrirlo este fin de semana.

4. La Revolución (Netflix)

La Revolución es muy peculiar. En este caso, consiste en una serie de drama sobrenatural ambientada en la Revolución Francesa. El protagonista principal se llama Joseph Ignace Guillotin y se encarga de investigar misteriosos asesinatos. No obstante, descubre un virus nuevo que se propaga dentro de la aristocracia. Una serie muy interesante para los amantes de la historia.

5. Oktoberfest: Sangre y Cerveza (Netflix)

Para los más cerveceros… ¡Aquí está vuestra serie! Esta serie alemana consta de 6 capítulos, basadas en hechos reales, que relata la historia de dos familias que se enfrentan por curiosas razones. Una historia bastante dramática que os interesará conocer este finde.

6. La maldición de Bly Manor (Netflix)

Si os interesa más el drama y romance gótico, quizás esta serie sea una buena opción. La serie estadounidense, creada por Mike Flanagan, está basada en la obra de Henry James: La vuelta de tuerca (The Turn of the Screw). Cuenta la historia de una joven niñera que ha sido contratada por un hombre para cuidar a sus sobrinos (que están bajo su tutela) en la casa de campo de la familia. Sin embargo, el hogar guarda secretos oscuros, pues al llegar al lugar la cuidadora comienza a ver ciertas apariciones paranormales.

7. Misterios sin resolver: volumen 2 (Netflix)

Si os gusta más el rollo de la serie Crímenes Imperfectos, no os podéis perder esta. Se trata de un segundo volumen con una colección de seis episodios sobre asesinatos escalofriantes, desapariciones sobrecogedoras y sucesos paranormales. Tenéis que tener en cuenta que son casos reales…

8. El caso Hartung (Netflix)

Las series sobre desapariciones y asesinatos tienen también su parte terrorífica. El caso Hartung se basa en la aparición de un cuerpo de una joven que ha sido asesinada de manera atroz. Sobre la chica cuelga un muñeco hecho a base de castañas. ¿Quién era esta chica? Solo tendréis que ver esta serie para conocer su oscura historia.

9. El exorcista (Amazon Prime)

Esta serie consta de dos temporadas y 20 episodios, cuya temática principal es de horror y drama. Además, está basada en la película homónima de 1973. Con el nombre dejamos muy claro en qué puede consistir, ahora solo os toca animaros en verla.

10. Rumbo al infierno (Netflix)

Si os gustan las series surcoreanas y no queréis perder la magia del Halloween, esta es la tuya. Rumbo al infierno se estrenará el 19 de noviembre y tratará la historia de un ambiente sobrenatural en el que la gente predice su propia muerte. En ese momento, unos seres sobrenaturales aparecerán y arrastrarán a la persona para llevársela al infierno. Si queréis seguir disfrutando del terror, no os la perdáis.