Rayden sobre el urban: “Muchos de los artistas pop que no escriben sus letras tienen que acudir a nosotros”

Rayden acaba de lanzar Cantinela, un libro que recoge las 100 letras de sus canciones con comentarios sobre cada una de ellas. Una bonita manera de cerrar su hexalogía y partir de cero para sus próximos proyectos, que ya tiene varios.

En esta revisión de lo que han dado de sí estos años hace un repaso a las distintas etapas que ha pasado, incluidos sus inicios cuando empezó perdiendo las batallas de gallos para luego convertirse en todo un campeón mundial.

De lo que le ha aportado el freestyle y de cuál es su valoración de la escena actual de lo urbano, hemos charlado con él en este momento tan dulce para él en el que es consciente de la coherencia que ha mantenido todos estos años.

Aquí hay muchos recuerdos, algunos te llevan a los principios. Batallas de gallos que empezaste perdiendo y en las que acabaste triunfando… ¿qué dan esas batallas?

Tablas y, sobre todo, el termómetro del público, de las frases afiladas. Eso me ayudó mucho en mis letras, poemarios o en este libro, creo que es el valor de cada frase. El saber discriminar, en sentido positivo, cada frase y creer que esa frase es el principio y final de todo y darle ese valor. Eso me ayudó mucho las batallas y también sirvió para darle altavoz a la marca Rayden, a ver qué hace este chico. Menos mal que las canciones compensaban el revuelo que se había montado. Todos los que en España lo han ganado, en la carrera musical han podido tener…pero en ningún lugar de América Latina y de España, quitando Argentina, Trueno y Wos, y Acru, en Argentina, en España, nadie.

¿Por qué crees que pasa eso?

Yo tengo mis propias teorías, creo que ha jugado a mi favor que en el momento que ganase no fuese con la cantinela de ‘es que yo he ganado, ¿no me conoces? es que yo he sido campeón del mundo’… yo no fui con esto e incluso renegué. Tú escuchas mis canciones y no parece que fuera una persona que hubiera ganado los gallos e incluso, ya con el segundo disco que saqué, empecé a ganar público que no sabía que yo había ganado las batallas de gallos.

Eso el sector más cerrado del rap no lo perdona siempre.

No, pero yo creo que tampoco se lo perdono a ellos que no lo entendiesen. Del sector más cerrado yo esperaba más, aunque entiendo que cuando una música está creciendo porque en España el rap tiene mis años, tiene 36, entiendo que lo quieras proteger y no quieres que se desvirtúe y no quieres que algo que está llegando, que es muy puro, que se desvirtúe. ¿Qué pasa? Si esto me lo dices del flamenco, está bien, pero no me lo digas de un estilo de música que crece de coger lo mejor de otros estilos de música, ya sea con el sampling o no sé qué, porque se te cae el discurso. No sé si me han perdonado, pero a mí me decepcionó que el sector más cerrado no tuviera esa apertura de miras cuando el rap es eso, es apertura de miras.

Y esa escena del rap, ¿qué posición ocupa en esta escena urbana de hoy en día?

Creo que es primordial, es curioso porque los grandes medios no le han hecho caso. Es como el hermano mellizo que está en un sótano alimentado con raspas de pescado y luego te das cuenta de que es el que te saca todas las carreras. Algo que estaba con cierto ocultismo por parte de los medios, luego empezó a encabezar listas de lo más vendido y escuchado, listas de festivales, a niveles de ranking de los artistas y grupos que más tickets venden en las giras nacionales y ahí estábamos y entonces es curioso que ahora, muchos de los artistas de pop que no se escriben sus letras tienen que acudir a nosotros para que les hagamos las canciones, que las colaboraciones, que las sonoridades, que el aspecto, que todo. Creo que es justicia poética, me parece bonito.

Mencionabas antes a Trueno, hace poco en La Resistencia decía que él había aprendido batallando con su padre, ¿tú lo haces con tu hijo?

Mi hijo no sé por dónde va a tirar. Hay veces que quiere ser médicos, otras que quiere cantar canciones como su padre. Ahora con esto de que va a ir al Wizink me dice que si puedo cantar Un poco loco de la película de Coco. Y estoy viendo a nivel de todo cómo puedo hacer un medley para meter eso. No sé por dónde tirará, mientras sea buena persona, pero me encanta este momento de mi vida que es trabajar y que mi trabajo sea peculiar y él lo flipe.