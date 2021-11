‘Secret Story’: Canales Rivera desvela su secreto junto a un contundente mensaje sobre el colectivo LGTBi

Tras su expulsión de Secret Story, lo más importante que tenía que hacer José Antonio Canales Rivera era revelar su secreto a la audiencia. Después de abandonar la casa, una de sus principales obligaciones con los espectadores era hablar públicamente del misterio con el que entró a concursar, y lo ha hecho confirmando todas las apuestas.

Aunque apenas quedan ya cinco secretos por descubrir, hay algunos que se resisten a ser relacionados con alguno de los rostros del reality. Sin embargo, gracias a la marcha de concursantes como Lucía Pariente o Emmy Russ la lista se ha ido acortando hasta poder tener la lista -casi- rellena.

En el caso de Canales Rivera, su pista era de lo más reveladora. Una flor blanca, que fue vinculada a la virginidad, en seguida se postuló para pertenecer a ‘Hice el amor en un tanatorio’ o a ‘Perdí la virginidad con una persona trans’. Sabiendo que el primero corresponde a Adara Molinero, solo quedaba una opción:

Canales: "Viendo en los medios y el acoso que está sufriendo el colectivo, desde el universo que procedo como es todo lo contrario, quiero darle toda la notoriedad y el respeto que se merece" #SecretNoche8 pic.twitter.com/DpMoZn6De1 — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 31, 2021

Ante tal confesión, Jordi González le pedía explicaciones al exconcursante obteniendo una curiosa anécdota. En una excursión a la playa con un amigo cuando tenía 14 años, conoció a un par de chicas que les dieron “mucho juego” y con las que consiguieron una cita al día siguiente. El torero acabó intimando con una de ellas.

Un año después, descubrió por unos amigos que era transexual y él optó por callarse y no contarlo. Este año, después de recibir la oferta de Secret Story y con ello la obligación de confesar un secreto, lo tuvo claro: “A mi afortunadamente no me creó ningún trauma en absoluto, y cuando me ofrecen esto y me hablan de los secretos, tengo que decir que le di muchas vueltas. Pero como también es verdad que viendo en los medios todas las cosas que están pasando, y el acoso que está sufriendo el colectivo, pues yo desde el universo del que procedo, como es todo lo contrario, quiero darle toda la naturalidad y el respeto que merece”.

De este modo, las críticas que el programa recibió en sus inicios al revelar la lista de secretos por este en concreto se disiparon, pues tanto el exconcursante como la organización dejaron claro que se incluyó como un acto de normalización. Jordi González, siguiendo el hilo de Canales, elogió la visibilización de personas históricamente estigmatizadas por su parte.

La reacción de los demás concursantes

Mientras unos reaccionaban de manera indiferente y otros gritaban por haber acertado en sus quinielas, Luis Rollán era el primero en aplaudir la normalidad con la que su excompañero lo reveló:

Luis, sobre el secreto de Canales: "Me encanta que lo cuente con la normalidad que tiene que tener" #SecretNoche8 pic.twitter.com/bYYXIqPauM — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 31, 2021

Pero que Canales desvelase su secreto, sumado al reparto de esferas que dejó Lucía Pariente, dio pie a que la casa se volviese a revolucionar para adivinar los restantes. Gemeliers, de hecho, fueron corriendo al pulsador para apostar por Luca y su pasada faceta de Kelly. ¿Acertarán?