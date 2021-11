Rayden desvela curiosas experiencias con Leiva, Dani Martín, Iván Ferreiro o Rozalén

Rayden acaba de lanzar Cantinela, un libro en el que recoge las 100 letras que ha compuesto hasta ahora y las comenta tirando de recuerdos y actualizando sus pensamientos. Y en ese repaso por lo que ha sido su carrera repasa anécdotas y encuentros que ha experimentado en el camino.

Si de algo puede presumir el de Alcalá de Henares es de la gran cantidad de amigos que tiene, y muchos de ellos, dentro de la industria. De todos ellos habla en su libro y de algunos de ellos hemos querido charlar con él para descubrir cosas muy curiosas de otros artistas como Dani Martín, Iván Ferreiro, Leiva, Rozalén o Pablo López.

Un camino con muchos amigos e historias curiosas y personales. Por ejemplo, conociste a Rozalén después de utilizar el lenguaje de signos en el vídeo de No nacimos ayer, ¿qué tiene esta mujer?

Esta mujer… amo a María. Sé que en otro universo ella y yo somos pareja y estamos casados y estamos cultivando tomates. Amo a María. Me parece luz, energía, me parece que cuando ella aparece en un lugar, la habitación es más bonita. Encima, ella, Iván Ferreiro y yo tenemos una competición de colaboraciones que me gusta visibilizarlo como los camellos de las ferias que tienes que echar monedas y vamos haciendo una carrera de fondo para ver qué artista tiene más colaboraciones. Pero María tiene eso, tiene candor.

Mencionabas a Iván Ferreiro del que descubriste que nada tiene que envidiar a un chef Michelin, ¿qué te preparó?

No es lo que prepara es cómo lo prepara. Él es un máquina. En el Festival por América hay un día que las barras son de estrella Michelín y el último día todos van a casa de Iván Ferreiro y el que cocina es él. Que a MasterChef lleven a Iván Ferreiro porque va a ganar, es Dios, es el mejor chef, los estrellas Michelín le piden que les cocine. Al igual que Rozalén es candor, Iván es la mejor definición de cicerón, te hace sentir como en casa en su casa, como parte de su familia, yo soy el hijo bastardo de los Ferreiro, de Iván y Amaro. Después del Wizink voy a subir para que me cocine en Galicia y me parece increíble.

Uno de los recurrentes en ese camino ha sido Dani Martín. ¿Qué ha supuesto en este recorrido?

Gracias a él fue mi entrada en la música a nivel general. Siempre le agradeceré que me abriera las puertas de su escenario, de su banda y poder aprender muchísimo. Gracias a él sentí el hateo de la parte más purista y sirvió para ser más firme en mi decisión de hacer un género propio que aunase muchos elementos, entre ellos el pop, y no renegar sin son las canciones que me encanta escuchar. Le debo mucho, le debo muchísimo y le estoy muy agradecido.

Con Leiva gestaste una colaboración en el cuarto de baño del Wizink… momento surrealista donde los haya.

No era nada rock and rolla que la gente pueda decir ‘sí, haciendo pis…’. Sí, fue haciendo pis. Teníamos en común Dani Martín, Leiva y yo al colectivo Boa Mistura que suele hacer el arte de nuestros discos y fue como ‘oye, que me han dicho los Boa Mistura que quieres que hagamos algo, que cuando quieras’. Salí del baño como temblando, que me ha dicho que sí. Todo lo que vino detrás de Dani… le debo mucho.

De hecho, fue en su casa donde escuchaste a Pablo López.

Estábamos desayunando que íbamos a ir a un ensayo o algo así y salió en 40TV un videoclip de uno de los primeros singles de Pablo López y fue como ‘ostia, este tío, tiene como algo diferente que no tenéis ninguno’ y a partir de ahí empezamos a hablar cuando nos sentaron juntos en LOS40 Music Awards. Mi vida son casualidades.

En esas casualidades encontraste a Sebastián Cortés cuando te saltó una de sus canciones en la lista de novedades de Spotify, ¿has descubierto así a mucha gente?

Hay que agradecerle al algoritmo y a la gente que trabaja en Spotify en los descubrimientos que descubriese la canción de Borracho, de Sebastián Cortés que me pareció una bestialidad, era como lowfi pero nada independiente, como muy pretencioso y como muy hecho, muy carismático y quise contar con él. Cuando le quiero escribir para decirle que acabo de flipar veo que me sigue y que me había escrito varias veces.

El libro nos deja claro que tienes muchos amigos. ¿Alguno que todavía lo tengas ahí pendiente y con el que te gustaría colaborar?

Sí, con Fito. Es curioso porque a mí me conoce como el rapero porque cuando iba a grabar En alma y hueso, el tercer disco, tuve que retrasarlo unas semanas porque en el estudio estaba terminando de grabar Fito y él se encontraba muy apurado porque pensaba que le íbamos a decir que no y le dejamos el sitio. Siempre me está muy agradecido y me gustaría contar con él. Y con Vetusta Morla me encantaría también. Con Nicki Nicole, con Wos, Valeria Castro, Guitarricadelafuente, Dani Fernández…