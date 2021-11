Alba Carrillo estalla contra Telecinco: “Todo no vale”

Alba Carrillo está en guerra contra Mediaset España. La modelo ha estado estos meses trabajando en Telecinco debido a la participación de su madre en el programa Secret Story. A pesar de eso, no está contenta con el trato que está teniendo. Y es que desde hace unos días, tras su ruptura con Santi Burgoa, se ha insinuado en algunos espacios la posibilidad de una infidelidad de su parte.

La colaboradora de Ya es mediodía y Sálvame ha estallado ante la situación, publicando un comunicado en sus redes sociales donde deja claro que está harta del trato que está recibiendo de la cadena.

“Durante las últimas semanas, desde varios programas de televisión han insinuado de forma ridícula, grotesca y de mal gusto una serie de calumnias y difamaciones sobre mi persona para inventar contenidos con el objetivo de aumentar la audiencia en sus espacios”, ha empezado diciendo la modelo.

Alba ha continuado explicando que ha decidido tomar acciones legales para frenar estos comportamientos. Además, la colaboradora de Telecinco ha compartido una reflexión a la que ha llegado estos días: “Por ello expreso mi absoluto rechazo a aquellos trabajadores de los medios de comunicación que se vanaglorian a través del morbo, del daño, del destrozo basado en la falsedad, en la calumnia y en la mentira para herir y dañar a las personas con la única meta de poder arañar unos dígitos más en la audiencia de sus espacios”

La modelo aboga por una prensa del corazón donde se confirmen los hechos y donde no se deteriore en extremo a las personas: “Abogo por una televisión basada en la verdad, en la autenticidad (…) No todo vale en estos formatos que algunos están exprimiendo hasta la asfixia de sus personajes y protagonistas. No todo está permitido. Aunque nos quieran hacer ver lo contrario. Hay unos límites que deben respetarse. Todo no vale”.

Sobre la denuncia

Alba ha asegurado que va a llegar hasta el final con los procesos legales, exigiendo rectificaciones inmediatas a los responsables de estos programas. Para terminar, la colaboradora de Telecinco ha hablado sobre la doble cara de estos programas:

“Estamos hastiados de ve escuchar cómo se informa y se denuncian determinados comportamientos en los espacios informativos de estas cadenas y nos resulta imposible comprender cómo en los instantes previos están siendo, de forma premeditada, instigadores, cómplices y agitadores de feroces ataques a determinadas personas quizá por mostrarse, en ocasiones, más indefensas y vulnerables”.

Tendremos que esperar para ver en qué termina todo este asunto. De momento, la modelo ya ha tomado acciones legales.