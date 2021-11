Nadia de Santiago: “Con ‘El tiempo que te doy’ quería desmitificar la idea del amor perfecto”

El amor poco tiene que ver con ese que nos enseñan desde Hollywood en las comedias románticas. En una relación de pareja, en una de verdad, el amor puede volverse complicado y desde luego no es perfecto. Esa es la lección que viene a dar un poco El tiempo que te doy, la nueva serie de Netflix que firma Nadia de Santiago y protagoniza la propia actriz junto a Álvaro Cervantes. Sobre el ideal romántico y la desmitificación del amor hablamos con los dos protagonistas de la ficción en LOS40.

La relación de Lina y Nico se acerca mucho a la vida real y se aleja de las comedias románticas 'made in' Hollywood. En el amor también obstáculos y eso también se tiene que ver, ¿no?

Nadia de Santiago: Los obstáculos enseñan mucho de ti y de la otra persona. Somos dos espejos que nos vamos enseñando cómo somos. Eso es lo bonito que tiene el amor, ese aprendizaje que a veces es doloroso porque no dejas de mirarte de frente con la otra persona. Quería desmitificar la idea de que todo tiene que ser perfecto y todo tiene que encajar.

Álvaro Cervantes: Hay historias de amor que encajan en el molde que nos ha vendido el cine y la literatura. Está genial y es un amor perfecto, pero hay otros amores y otras relaciones menos perfectas que también están bien y forman parte de un camino y un aprendizaje. Tengo muy buenos amigos que tienen relaciones de toda la vida y están enamorados como el primer día, y me encanta verlo. Hay relaciones que se ajustan a ese ideal romántico, pero es importante que esas historias no frustren a la gente que luego no las viven como tal.

Tráiler oficial de 'El tiempo que te doy'

Como creadora de la serie, ¿era tu intención desmitificar ese ideal romántico?

Nadia de Santiago: No era tan consciente. Lo que quería mostrar era algo real, que en la pareja a veces hay dificultades, que se superan y que te consolidan. Quería mostrar el día a día, más que nada porque, en mi caso, no siempre estoy bien o siempre estoy mal. Eso genera una reacción y hay que llegar a entender a la otra persona.

En 'El tiempo que te doy' sois los protagonistas absolutos de la historia, apenas os relacionais con otros actores. ¿Cómo ha sido trabajar en una burbuja tan íntima?

Álvaro Cervantes: Esa burbuja que se ha creado en este rodaje, y más después de la pandemia, porque fue el primer proyecto que rodamos después del confinamiento, fue perfecta. Se creó una burbuja Covid y burbuja de intimidad. Pudimos tener tiempo para ensayar y hablar mucho para fundar esa relación que hay entre Lina y Nico.

Y el fichaje de Nico Romero es todo un guiño a 'Las chicas del cable'

Nadia de Santiago: Nico es muy amigo mío y me hacía ilusión que estuviera en la serie. Además hay una cosa que ha coincidido. En la serie se llama Julio y en Las chicas del cable, el hermano que muere que también lo interpreta Nico, se llama Julio. Es un pequeño guiño que surgió y me hacía mucha ilusión que estuviera en El tiempo que te doy.

La temporada completa de El tiempo que te doy ya está disponible en Netflix.