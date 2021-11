Aitana, Dani Fernández y Adele, protagonistas de la lista esta semana

Si hay un nombre propio en las últimas semanas en el mundo del pop es el de Adele. La británica ha puesto patas arriba la industria con el lanzamiento del single Easy on me, adelanto de su cuarto álbum, 30. Se ha situado en lo alto de las principales listas del mundo y, claro está, también en la de LOS40, después de solo dos semanas. Pero en el chart que cierra octubre e inaugura noviembre hay otros protagonistas. A Aitana hay que hacerle la ola: ha insertado dos nuevos singles, uno en solitario (Berlín; entrada más fuerte al #18) y otro en colaboración con Pablo Alborán y Álvaro de Luna (Llueve sobre mojado, al #20). Como sigue en lista con Mon amour remix, junto a Zzoilo (#14; fue #1), la catalana se marca un increíble triplete (y los tres temas están en el top 20). La subida más potente ha sido la de Dani Fernández con Clima tropical: ocho posiciones ha escalado de golpe hasta situarse en el #10. Por su parte, los chicos de Imagine Dragons no sueltan el récord de permanencia: su tema Follow you cumple ahora su semana 31 en el ránking (ahora en el #25). Tony Aguilar te amplía detalles en el vídeo, que arranca con el farolillo rojo de C. Tangana y Gipsy Kings con Ingobernable.