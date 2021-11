Jay-Z se estrena al fin en Instagram y consigue lo que parecía imposible

Todos lo esperaban y al fin se ha hecho realidad. Jay-Z ha estrenado cuenta en Instagram. Sí, has leído bien. El rapero ya puede subir stories y darle a 'me gusta' a los comentarios de sus fans. O también ejercer el buen #postureo.

La noticia ha corrido por las redes sociales como la pólvora. Tanto es así que en tan solo unas horas ha conseguido más de 1,7 millones de seguidores. ¡Menudo récord! Aunque no ha sido el único logro que ha registrado tras estrenarse en esta red social.

Jay-Z ha conseguido lo que todos pensábamos que era imposible: que Beyoncé te siga. De hecho, la artista solo sigue a su marido en esta plataforma, y viceversa. ¡Qué suerte tienen algunos!

Pero eso no es todo. El rapero también ha compartido su primera publicación, que está protagonizada por la nueva película que ha producido: The Harder They Fall. Se estrena en Netflix este 3 de noviembre. Beyoncé, orgullosa del trabajo de Jay-Z, ha compartido la imagen también a través de IG Stories.

Y es que ambos han demostrado que están más unidos que nunca. Últimamente los hemos visto protagonizar una campaña de Tiffany&Co y las imágenes hablan por sí solas. ¡El amor está en el aire!

Ahora que Jay-Z ya se ha estrenado en Instagram, solo queda esperar para verlo presumir de hijos y compartir sus #tbt con todos sus fans.

¡Bienvenido a Instagram, Jay-Z!