Jennifer López, Madonna o The Weeknd: las 7 colaboraciones más impactantes de Maluma

Maluma ha escrito su nombre en el mundo del reggaetón con canciones tan conocidas como Borro Cassette, Caraval, Felices los 4 o, más recientemente, Hawái o Sobrio. Sin embargo, no han sido pocas las veces que Maluma ha decidido compartir micrófono con otros artistas y regalar a sus fans algunas de las mejores colaboraciones del género urbano.

El cantante colombiano ha unido su voz a la de representantes del reggaetón como Becky G, Anitta, Carlos Vives, Piso 21, Leslie Grace o Zion y Lennox. Pero son aquellas en las que Maluma ha colaborado con algunos de los nombres más importantes de la música internacional las que nos han llamado especialmente la atención. Canciones en las que el artista de Medellín ha trabajado con estrellas de la talla de Jennifer López o la mismísima Reina del pop, Madonna.

Las mejores colaboraciones de Maluma

Maluma y Shakira: 'Chantaje'

Shakira - Chantaje (Official Video) ft. Maluma

Los dos artistas colombianos dejaron al mundo sin palabras con Chantaje, un tema (y videoclip) en el que ambos hacen algo que se les da muy bien: bailar derrochando sensualidad. Cabe decir que esta colaboración con Shakira también está disponible en versión salsa. Además y aunque los fans seguramente ya lo sabrán, esta no es la única colaboración que tienen en común. Maluma y Shakira demostraron que hacen muy buena pareja artística en otros títulos como Trap y Clandestino.

Maluma y Jennifer López: 'Pa’ ti + Lonely'

Jennifer Lopez & Maluma – Pa' Ti + Lonely (Official Video)

Lo de Maluma y Jennifer López es puro espectáculo y un derroche de magnetismo sobre el escenario. Comparten dos canciones, Pa’ ti y Lonely, que forman parte de Marry me, la película que ambos protagonizarán. ¡Casi nada!

Maluma y Madonna: 'Medellín'

Madonna, Maluma - Medellín

La alianza entre Maluma y Madonna dejó al mundo perplejo con una muestra más que evidente de la capacidad de adaptación de la Reina del Pop, siempre camaleónica. Una canción con un videoclip cuanto menos curioso y que será recordada por ese mítico beso sobre el escenario. Cabe decir que, aunque Medellín es la más popular, tienen otra colaboración juntos: Soltera. Y, teniendo en cuenta las señales, todo apunta a que no será la última vez que unan sus voces.

Maluma y Ricky Martin: 'Vente Pa’ Ca'

Ricky Martin - Vente Pa' Ca (Official Video) ft. Maluma

¡Boom! Una de las colaboraciones más explosivas de toda la carrera artística de Maluma, sin ninguna duda, es esta. Junto al ícono latino más deseado de los noventa y los 2000: Ricky Martin. Una unión entre dos generaciones de los chicos más sensuales de la música latina que, desde luego, funcionó muchísimo. Tanto que, repitieron en No se me quita.

Maluma y Thalía: 'Desde esa noche'

Thalia - Desde Esa Noche (Official Video) ft. Maluma

La gran diva de la música mexicana también se ha apuntado al fenómeno Maluma. Lo hacía con Desde esa noche, un tema fresco en el que la esencia de Thalía se mantenía absolutamente intacta. No es la colaboración más exitosa en la carrera de Maluma, pero más que reseñable teniendo en cuenta la importancia de Thalía en la industria.

Maluma y The Weeknd: 'Hawái (remix)'

Maluma, The Weeknd - Hawái (Remix - Official Video)

Se trata de una de las más recientes, internacionales y sorprendentes de Maluma, nada más y anda menos que, ¡con The Weeknd! Hawái fue todo un éxito del colombiano en solitario y el lanzamiento de este tema prácticamente por sorpresa con el intérprete de Blinding Lights cantando en castellano “puede que no te haga falta ná” dejó sin palabras al mundo entero. Maluma consiguió hacer reggaetonero hasta a The Weeknd, ¡no se diga más!

Maluma y Marc Anthony: 'Felices los 4 (remix)'

Maluma - Felices los 4 (Salsa Version)[Official Video] ft. Marc Anthony

Felices los 4 es uno de los temas más conocidos de Maluma, sobre todo en nuestro país, donde se convirtió casi en una seña de identidad del artista. Una vez más el colombiano decidió hacer una nueva versión en homenaje a uno de los ritmos latinos por excelencia: la salsa. Y para ello contó con el rey del género, el mismísimo Marc Anthony.