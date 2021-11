David Bisbal da positivo en coronavirus

David Bisbal siempre se ha mostrado transparente y natural con sus seguidores. El artista ha intentado mantener la buena relación que tiene con ellos desde hace 20 años, y las redes sociales, sin duda, se han convertido en una herramienta de ayuda para no perder este contacto.

Es por ello por lo que el almeriense ahora se ha querido sincerar una vez más con todos ellos compartiendo la noticia de que ha dado positivo en coronavirus. Lo ha anunciado en un vídeo a través de sus redes sociales en el que ha querido dar todo tipo de detalles.

"A mi llegada a Madrid, de manera responsable siempre nos hacemos controles sanitarios para ir a La Voz Kids. Y me detectaron COVID-19. La verdad es que soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y... estando con mi esposa, y eso me parte del corazón. Así que ese encuentro todavía no ha podido producirse y me muero de ganas de que llegue el momento", explica.

Además, David asegura que los sanitarios le han comunicado que su mejoría va progresando adecuadamente y que su carga viral ha disminuido. No obstante, hasta que el resultado no dé negativo tendrá que frenar su agenda de trabajo. Esto quiere decir que el concierto de cierre de la gira En Tus Planes en el Palau Sant Jordi (Barcelona) tendrá que esperar. No obstante, el artista ha dado la fecha definitiva de este concierto, que finalmente tendrá lugar el 25 de noviembre.

El artista ha querido también añadir una recomendación para sus fans. Y es que asegura que aunque tengamos la pauta de vacunación completa, como es su caso, debemos seguir teniendo cuidado. "Animo a la gente a que no baje la guardia y que se proteja lo máximo posible", concluye.

Las respuestas se han llenado de bonitos mensajes de ánimos y apoyo hacia el artista. "Lo importante es recuperarse! Seguro que dentro de poquito estás como una rosa", dice una de sus seguidoras. "Ánimo David!!! Seguro que lo pasas sin problema alguno y ya mismo llegan esos abrazos y besos que tanto deseas. Te queremos!!!", añade otra seguidora.

Sus seguidores no pueden esperar a reencontrarse con el artista y disfrutar de lo que más le apasiona: la música. Pero él ha demostrado que ante todo es una persona responsable y que seguirá las recomendaciones sanitarias.