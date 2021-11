‘El chisme’ es el nuevo ritmo latino de Chenoa y Carlos Baute: ¡MIRA EL VÍDEO!

El 29 de octubre fue el día en el que Chenoa y Carlos Baute nos hicieron bailar con su nueva colaboración, El chisme. Una canción llena de ritmos latinos propios del género urbano. Y es que Chenoa ya nos advirtió de que se avecinaban muchas "sorpresas". Nos imaginábamos que se trataba de la grabación de un nuevo single o disco, pero esta nueva canción con Baute superó todas las expectativas.

Sin duda, octubre fue un mes de muchas novedades musicales y el dúo quiso cerrarlo a lo grande. En esta ocasión, Carlos Baute ha puesto en la canción toda su esencia latina, algo que nos resulta muy familiar porque también lo hizo en su colaboración con Marta Sánchez en Colgando en tus manos, uno de los mayores éxitos en España.

Por su parte, Chenoa sí nos ha dejado boquiabiertos, pues se estrena de nuevo en la música con un tema muy rumbero y, como siempre, acompañada de su gran actitud.

Ambos cuentan con una larga trayectoria musical. Chenoa ha vendido más de un millón de discos y cuenta con ocho álbumes de estudio a sus espaldas. Asimismo, compagina su carrera musical con la de la televisión, siendo una de las famosas más queridas de nuestro país. Mientras, Carlos Baute tiene grandes hits a sus espaldas como Dame de eso, Mi medicina, Angelito o Te regalo.

Lo que podemos ver en el videoclip

La canción habla sobre el dilema de una pareja que están en un constante vaivén por los chismes de terceras personas. El hombre está arrepentido por sus malos actos y la mujer está cansada de perdonarle cada rato sin recibir nada a cambio.

De este modo, ambos cantantes han apostado por sonidos bailables, una letra profunda y un estribillo pegadizo. Seguramente que se convierte en un hit en España.

"Te creíste el cuento / y anoche andaba borracho / buscándote en otros besos", así comenzaba fuerte el artista venezolano en una cabina telefónica. Con un rostro expresivo le dice al otro lado a su pareja de escena que no se crea los chismes que le han contado.

Aquí, Baute juega el papel de "malo". Bajo una escena en los que predominan colores blancos y negros, el venezolano canta el estribillo pegadizo que no olvidarás este año: "Van 50 veces que tú no creíste en mí / son 60 las explicaciones que te di / contigo ya no me salen las cuentas / esta noche es que me voy a divertir / el chisme que tus amigas comentan / hoy será verdad por ti".

A continuación, es el turno de Chenoa. Acostada en una cama con adornos florales le reprocha a su pareja de escena que no le mienta más. Ella, toda empoderada, luce un vestido azul estiloso y muy acorde a su actitud firme.

Para el clip, se han apostado por unos colores oscuros y a la vez brillantes, como son el dorado y plateado. Unos colores que se ajustan al papel que interpretan cada uno: para Baute oscuros y para Chenoa claros para hacer que reluzca más.

La química entre ambos artistas es insuperable y la intérprete de Todo Irá Bien nos ha demostrado con esta canción que vuelve a la música pisando fuerte.