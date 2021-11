Los creadores de Unplugged: “Queremos que el jugador se sienta Freddie Mercury”

El pasado 21 de octubre se puso a la venta Unplugged, un videojuego de realidad virtual que llega de la mano de Vertigo Games, la vertiente especialista en la edición y desarrollo de Realidad Virtual del Grupo Koch Media. Un juego en el que puedes convertir tu sueño de ser músico en realidad haciendo air-guitar sin necesidad de nada más que tus manos (y Oculus Quest, claro).

Detrás de esta original propuesta están Ricardo Acosta y Julia Casal, los máximos responsables del estudio de desarrollo Anotherway que ha sido capaz de crear esta maravilla musical en tiempos de pandemia para ofrecernos una manera más de disfrutar de nuestra auténtica pasión por la música.

Unplugged permite a los jugadores tocar rock con algunas de las canciones más famosas del mundo de grandes nombres de la música como The Offspring Ozzy Osbourne, Weezer... Todo ello en un escenario virtual mientras tocan la guitarra de aire con la tecnología de seguimiento de manos.

Para contarnos más sobre las posibilidades del videojuego, en LOS40 hemos podido hablar con sus creadores que nos dan algunos consejos para acercarnos a este título sin tener miedo de no haber cogido jamás una guitarra: "Queremos que el jugador se sienta Freddie Mercury".

LOS40: ¿Cómo surge la idea de crear un videojuego para practicar air guitar aunque en realidad sí tendremos una guitarra entre manos con Oculus Quest?

Anotherway: En 2015 iniciamos un proyecto para tocar la guitarra como en Guitar Hero en Realidad Virtual, usando los mandos de las gafas en lugar de la típica guitarra de plástico. Nuestra carrera nos hizo aparcar el proyecto unos años hasta que un día, en medio de la pandemia mientras vivíamos en Estados Unidos, leímos sobre unas nuevas gafas de realidad virtual que permitían usar solo nuestras manos para interactuar. Rápidamente la idea de Air Guitar vino a nuestra cabeza y nos pusimos sin perder un segundo a probar si efectivamente podría funcionar. ¡Para nuestra sorpresa funcionaba y además nada mal!

Una vez tuvimos un prototipo jugable, hicimos un vídeo y lo colgamos online. Al día siguiente, para nuestro asombro, teníamos la bandeja petada de mensajes. A la gente le había encantado la idea. Entonces supimos que teníamos algo bueno entre manos. Contactamos unos cuantos publishers para ver si podíamos financiar el proyecto y pronto recibimos respuesta de uno de los más importantes del sector, Vertigo Games, que estaban entusiasmados con la idea y querían llevarla a lo más alto. Gracias a ellos, pudimos reunir a un estupendo equipo de diseñadores, programadores y músicos para hacer realidad este enorme reto tecnológico.

La verdad es que ha sido una experiencia increíble. Lo que empezó como un pequeño proyecto personal poco a poco fue haciéndose más y más grande. Fue solo cuando estábamos dirigiendo a Satchel, el guitarrista principal de Steel Panther que protagoniza nuestro tutorial, cuando nos dimos cuenta de Unplugged no era ya un juego indie hecho en un garaje, sino un juego de realidad virtual con todas las letras y posiblemente el proyecto más ambicioso de nuestras carreras.

Es la energía de la música y del rock lo que realmente importa. Plantarte delante de miles de personas y volverlas locas tocando el solo de sus vidas. La pregunta es: ¿Tienes lo que hay que tener?

¿Puede ser Unplugged Air Guitar una buena toma de contacto para que alguien aprenda primeras nociones de guitarra o prima más en el juego el espectáculo del air-guitar y de las estrellas del rock?

Unplugged es un juego arcade. Está hecho para disfrutar. No es necesario tocar la guitarra lo más mínimo. Lo que queríamos era hacer sentir al jugador como si fuera Freddie Mercury tocando en Wembley. Esa sensación de energía que siente un virtuoso de la guitarra al tocar un solo. Pero sin los años de conservatorio, claro.

¿Cómo ha sido el proceso de trabajo para conseguir que la gente pueda tocar temas de Garbage, The Clash, The Hives, Jet, Weezer o The Offspring? Supongo que no ha sido un proceso sencillo...

Fue lo más complicado del desarrollo. Por suerte, contábamos con un equipo de profesionales estelares. Algunos de ellos venían del propio Guitar Hero.

Tardamos un año en firmar los acuerdos desde que contactamos a las primeras discográficas. Las licencias de música es un tema complicado hoy en día ya que el juego no solo existe durante el tiempo que el jugador juega, si no que mucha gente hace streaming o tiene canales de YouTube y demás. Esto complica mucho las cosas legalmente. Pero la verdad es que los artistas y discográficas nos han ayudado muchísimo. Conseguimos incluso que Tenacious D re-grabara Roadie sin tacos, para poder incluirla en el juego. Un honor increíble.

¿Ha costado más o menos tiempo que desarrollar la tecnología de reconocimiento del movimiento de las manos de modo fiel?

El reconocimiento de manos es tecnología de vanguardia. Es tremendamente complicado hacerla funcionar de forma consistente e intuitiva pero esto ha sido nuestra mayor obsesión. Hemos tenido un cuidado extremo en que la experiencia fuera buena a veces incluso sacrificando funcionalidad. Por ejemplo, queríamos que el usuario pudiera romper la guitarra al terminar el concierto al más puro estilo de los Clash. Pero en nuestras pruebas nos dimos cuenta que la velocidad en la que el jugador se movía era demasiado para el sistema de reconocimiento de manos y no nos quedó más remedio que dejar esto fuera.

Estamos muy orgullosos de que muchas reviews nos califiquen de ser el primer juego de reconocimiento de manos jamás creado!

¿Unplugged Air Guitar tiene modos o desafíos que pueden retar a un jugador novel y a un apasionado de las guitarras por igual?

Hacer Air Guitar no es igual que tocar la guitarra, claro está. Si eres un guitarrista virtuoso, empezarás con algo de ventaja, pero no muchísima. Un jugador novel con un buen sentido del ritmo y muchas ganas de marcha le plantará cara en un abrir y cerrar de ojos. Es la energía de la música y del rock lo que realmente importa. Plantarte delante de miles de personas y volverlas locas tocando el solo de sus vidas. La pregunta es: ¿Tienes lo que hay que tener?