Leiva, Dire Straits, Malú, Nena Daconte y otros que fueron Nº1 de la lista en Halloween

Mucho pop-rock español, pero también inglés, sonidos urbanos latinos e incluso música africana esta semana en La Máquina del Tiempo, la sección de #Del40al1CocaCola en la que Tony Aguilar repesca canciones que fueron número uno de la lista una semana como la actual (que abarca la noche de Halloween). El proceso de descentralización que de un tiempo viene experimentando la industria musical nos ha traído éxitos procedentes de distintos lugares del planeta. Ahí tenemos el auge del pop latino, del K-Pop y nuevas estrellas que surgen de Nueva Zelanda o Australia para demostrarlo. También de África: el año pasado por estas fechas el primer puesto de la lista fue para Master KG y Nomcebo Zikode, dos artistas sudafricanos, con Jerusalema.

Hace cinco años, en cambio, el número uno nos tocó muy de cerca. Lo logró Leiva con Sincericidio, primer single de su álbum Monstruos y que llegó a ser nominado a los Latin Grammys por su vídeo. Diez años atrás, quienes ocuparon la posición de honor fueron Pitbull y Marc Anthony con Rain over me. Fue número uno también en la lista latina de Billboard y el vídeo va ya por los 1.125 millones de reproducciones.

Nena Daconte mantenían la primera plaza en 2006 con En qué estrella estará, mientras que en 2001 la “lideresa” de la lista esta semana era Malú con uno de sus éxitos bailables, Toda. También made in Spain fue el número uno hace 25 años (1996): El tacto de su piel, a cargo de Lydia, una artista surgida de nuestro añorado programa Fanclub (que también conducía Tony Aguilar) y que en la actualidad es la cantante de Presuntos Implicados.

Y apagamos los motores de nuestro Delorean particular con Calling Elvis, de Dire Straits, número uno hace 30 años (1991). Estaba incluido en el último álbum de la banda de Mark Knopfler, On every street, y hablaba de un fan de Elvis que cree que este sigue vivo, por lo que la letra está trufada de títulos de canciones del Rey del Rock, como Heartbreak Hotel, Love me tender, Don’t be cruel o Return to sender, así como la frase “Elvis has left the building” (“Elvis ha abandonado el recinto”) con la que los speakers ponían fin a sus conciertos. Fin a esta sección es lo que nosotros ponemos con esta preciosa canción.