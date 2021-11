MAMA 2021: estos son los artistas nominados

Los fans de la música en Asia están de enhorabuena. Llega una nueva edición de los Mnet Asian Music Awards, más conocido como MAMA. El próximo 11 de diciembre a las 10:00 horas (en España) tendrá lugar la gala de los premios que cada año reúne a decenas de artistas de esta escena musical. La gran mayoría de ellos son artistas de K-Pop.

Para calentar motores, la organización ha desvelado la lista de nominados que podrán convertirse en los grandes protagonistas de la noche. En algunas de sus categorías, serán los propios fans los que determinen el ganador. Este es el caso de Worldwide Icon of the Year y Worldwide Fans' Choice Top 10.

A diferencia del año anterior, los ganadores de las categorías Artist Of The Year, Song Of The Year y Album Of The Year serán seleccionados gracias al análisis de un jurado y la recopilación de cifras de las ventas, datos digitales y otros elementos. Como novedad este año, también, Coldplay recibe su primera nominación gracias a su colaboración con BTS, My Universe.

Sin más dilación, estos son los nominados de los MAMA 2021:

Best Female Artist

1. IU

2. BLACKPINK‘s Lisa

3. BLACKPINK’s Rosé

4. Taeyeon

5. Heize

Best Male Artist

1. EXO’s Baekhyun

2. EXO’s D.O

3. EXO’s Kai

4. Kang Daniel

5. Lee Mu Jin

Best New Male Artist

1. DRIPPIN

2. ENHYPEN

3. EPEX

4. MIRAE

5. P1Harmony

Best New Female Artist

1. Aespa

2. Jo Yuri

3. Kwon Eunbi

4. LIGHTSUM

5. STAYC

Best Female Group

1. (G)I-DLE

2. Brave Girls

3. ITZY

4. OH MY GIRL

5. Red Velvet

6. TWICE

Best Male Group

1. BTS

2. NCT 127

3. NCT DREAM

4. SEVENTEEN

5. Stray Kids

6. TXT

Best Band Performance

1. 10cm – “Sleepless In Seoul”

2. CNBlue – “Then, Now, and Forever”

3. DAY6 – “You Make Me”

4. Jannabi – “A Thought On An Autumn Night”

5. N.Flying – “Moonshot”

Best Vocal Performance

1. AKMU – “NAKKA”

2. Davichi – “Just Hug Me”

3. Heize – “HAPPEN”

4. IU – “Celebrity”

5. Lee Mu Jin – “Traffic Light”

Best OST (Original Soundtrack)

1. 10cm – “Borrow Your Night” from Romance 101

2. Cho Jung Seok – “I Like You” from Hospital Playlist (Season 2)

3. Choi Yu Ree – “Wish” from Hometown Cha-Cha-Cha

4. Lee Mu Jin – “Rain and You” from Hospital Playlist (Season 2)

5. Yang Yo Seop – “Only You” from Romance 101

Best Collaboration

1. AKMU and IU – “Celebrity”

2. BTS and Coldplay – “My Universe”

3. Gaeko and Kwon Jin Ah – “I Feel Like”

4. Hyolyn and Dasom – “Summer or Summer”

5. Rain and JYP – “Switch to Me”

Best Hip Hop & Urban Music Nominee

1. Ash Island – “MELODY”

2. CHANGMO – “GJD”

3. Jessi – “What Type Of X”

4. Mino – “Runaway”

5. YUMDDA – “9uuci”

Best Dance Performance Female Group

1. aespa – “Next Level”

2. ITZY – “Mafia In The Morning”

3. OH MY GIRL – “DUN DUN DANCE”

4. Red Velvet – “Queendom”

5. STAYC – “ASAP”

6. TWICE – “Alcohol-Free”

Best Dance Performance Male Group

1. BTS – “Butter”

2. NCT 127 – “Sticker”

3. NCT DREAM – “Hot Sauce”

4. SEVENTEEN – “Ready To Love”

5. SHINee – “Don’t Call Me”

6. Stray Kids – “Thunderous”

Best Dance Performance Solo

1. EXO’s Baekyhun – “Bambi”

2. HyunA – “I’m Not Cool”

3. BLACKPINK’s Lisa – “LALISA”

4. BLACKPINK’s Rosé – “On The Ground”

5. Somi – “DUMB DUMB”

6. Taeyeon – “Weekend”