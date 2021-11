El encuentro entre Jonas Brothers y Pablo López de hace 13 años que nadie recordaba

El 8 de abril de 2008, 19 jóvenes presentaban su voz al mundo para ser la próxima sensación musical. Llegaba la sexta edición de Operación Triunfo, el talent show convertido en fenómeno. Finalmente, 17 de ellos consiguieron pasar de la gala 0 y así ganarse un puesto entre los aspirantes definitivos a hacerse con la victoria de la nueva edición.

Uno de los que la protagonizaron fue Pablo López. De hecho, consiguió hacerse con la segunda posición por detrás de Virginia Maestro. El artista demostró contar con un talento innato que ha conseguido desarrollar hasta el día de hoy. Sus trabajos han ocupado posiciones importantes en las listas de éxitos.

Pues bien. De lo que muchos no se acordaban es del encuentro del malagueño con tres de los hermanos más solicitados de la industria de la música: Jonas Brothers. Nick, Joe y Kevin estaban por España para actuar como teloneros de la gira The Best Damn Tour de Avril Lavigne. Aprovecharon la ocasión para conocer a los ocho últimos concursantes del aquel año y, por tanto, los mejores de dicha edición.

La cuenta de Operación Triunfo ha querido refrescarnos la memoria a todos compartiendo dicho momento en Youtube, y la nostalgia se ha disparado por las nubes. En el vídeo podemos ver cómo unos jovencísimos Nick, Joe y Kevin, de, entonces, 14, 16 y 17 años, se presentaban ante los triunfitos. Entre ellos estaba Pablo, que aún desconocía que pronto acabaría vendiendo también miles y miles de copias de sus trabajos.

Las reacciones del vídeo han sido múltiples. "Esta visita fue super guay", dice una seguidora. "Yo me acuerdo. Es que ya tengo una edad y no me perdía nada de OT", señala otro usuario. Incluso algunos extriunfitos han querido compartir su emoción al recordar este momento. "Omg", dice Julia Medina. "QUÉ QUEEEEE ??????? Metedme dentro de nuevo y que sean la primera visita!!! Me acabo de morir, mi adolescencia. Mi crush", dice Noelia Franco.

Si hay algo que también comparten Jonas Brothers y Pablo es su pasión por la música. Cada uno en su propio estilo, han demostrado que su amor por este arte les ha llevado a sonar en los rincones del mundo. ¿Quién diría que dicha pasión acabaría uniéndolos frente a las cámaras?