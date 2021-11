Evercade VS ya tiene fecha de lanzamiento: diciembre 2021

The Evercade VS, la nueva consola de juegos de corte retro de Blaze Entertainment, llegará a las tiendas este invierno, con un estreno previsto en Europa para diciembre y en Norteamérica a mediados de enero. La plataforma incorpora algunas de las características más solicitados por los usuarios durante los últimos 18 meses, como son soporte multijugador local, nuevos modos de visualización, biseles y líneas de escaneo, guardado de imágenes de estado y actualizaciones inalámbricas.

La consolas Evercade VS se basa en el éxito del sistema de juego portátil Evercade, ofreciendo a los usuarios una nueva forma de disfrutar de los juegos retro en sus hogares con más de 280 juegos a través de las colecciones de Cartuchos físicos de Evercade. La Evercade VS incorpora un nuevo sistema de doble cartucho que permite tener dos cartuchos en la consola al mismo tiempo, ampliando la selección de juegos jugables.

Detrás de la consola de sobremesa Evercade VS hay una interfaz de usuario y un diseño de hardware a medida con 4 GB de almacenamiento a bordo y la mejor emulación de su categoría con una CPU de cuatro núcleos a 1,5 Ghz. La plataforma VS emitirá a 1080p permitiéndole jugar a más de 40 años de juegos en su televisión a través de una conexión HDMI. Evercade Vs incluye su propio mando basado en los alabados controles de la portátil Evercade, con un increíblemente cómodo D-Pad, X, Y, A, B y la incorporación de controladores de disparo adicional con L1, L2, R1 y R2. El mando cuenta con un cable de 3 metros que permite una longitud cómoda entre la consola y tu sofá. La Evercade VS admite soporte para 4 controladores USB a través de sus puertos frontales, lo que implica que se puedan tener hasta cuatro jugadores en títulos compatibles. La consola admite mando que no sean originales de Evercade VS; entre los que se incluyen los inalámbricos mediante conexión USB-A y puede utilizarse como una función de mapeo de rayos.

La Evercade VS viene con dos configuraciones. Un pack de inicio que incluye un mando y la colección Technos Arcade 1 con 8 juegos y un Pack Premium que incluye dos controladores, Technos Arcade 1 y la colección Data East Arcade 1 con 10 juegos, para un total de 18. Estos cartuchos son totalmente compatibles con todo el hardware Evercade, lo que significa que puedes llevar tus partidas guardadas a la carretera con una portátil o la de sobremesa Evercade Vs de un amigo, para que puedas emparejarte para vencer a un jefe final.

Los cartuchos de Evercade pueden jugarse en todos los sistemas Evercade, lo que significa que hay acceso a más de 280 juegos a través de 26 colecciones Evercade, entre las que se incluyen Atari, Interplay, Codemasters, Worms, Data East, Intellivision, Bitmap Brothers y muchos más editores de juegos clásicos junto con editores de juegos independientes de juegos retro modernos.

La esencia de Evercade VS es hacer que los juegos retro sean accesibles para todos con un gran valor añadido y asequible. El precio de venta recomendado de la Evercade VS es de 100€ con cartuchos a partir de los 18€.

Ya se pueden reservar los packs Evercade VS Starter y Premium, junto con los mandos Evercade VS adicionales (disponibles por separado) y se espera que se envíen a los clientes a partir del 8 de diciembre en toda Europa. En Estados Unidos y Canadá también se puede reservar en las tiendas locales, cuyos envíos se realizarán a mediados de enero.