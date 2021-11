Just Dance 2022, ya disponible para Nintendo Switch, PS4, PS5, Sbox One, Xbox Series X|S y Stadia

¡Vuelve Just Dance 2022, el juego de baile definitivo, con nuevos universos y 40 temazos nuevos, desde éxitos de ventas a grandes clásicos! ¿Buscas el juego perfecto para bailar los últimos temazos y divertirte con tus amigos y familiares? ¡Just Dance 2022 es perfecto para ti!

La nueva entrega de la franquicia es una nueva entrega del videojuego musical número uno de todos los tiempos. Los jugadores pueden ya disfrutarlo en las principales plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, las consolas Xbox Series X|S y también en Stadia (Google).

La gran accesibilidad de Just Dance y la variedad de canciones seleccionadas, hace que la diversión esté asegurada para todo tipo de jugadores, sin importar su edad, gustos musicales o nivel en la pista de baile! Diviértete mientras haces ejercicio creando tu propia rutina con el modo Sweat y con Playlists personalizadas. Una fiesta de baile a tu medida para que disfrutes con tus amigos y vacileis de estilo con el modo co-op.

El juego contará con 40 nuevas canciones para bailar, entre las que destacan Good 4 U de Olivia Rodrigo, Don’t Go Yet de Camila Cabello, Level up de Ciara, Believer de Imagine Dragons o Girl Like Me de Black Eyed Peas X Shakira. Además, cada copia asegurará a su propietario un mes de prueba gratuita de Just Dance Unlimited, el servicio en streaming de baile bajo demanda de Ubisoft, que da acceso a un catálogo de 700 canciones!

Con más formas de disfrutar del baile, el juego incluye el regreso de la Wold Dance Floor, para mostrar tus dotes de baile a la gran comunidad de más de 138 millones de justdancers, así como los modos clásicos con los que disfrutar en familia hasta cuando hay peques en casa (modo Kids), quemar calorías (modo Sweat) o pasárselo a lo grande al bailar en grupo (modo Co-op).

El equipo creativo siempre ha explorado nuevas formas de dar vida al mundo de Just Dance para ofrecer a los jugadores experiencias más divertidas y memorables. En esta última entrega el estudio de Ubisoft París ha dado una vuelta a la dirección artística de Just Dance y además de implementar mejoras en los mapas para ofrecer universos más dinámicos, creativos e innovadores, así como coaches más expresivos con los que será más fácil conectar, han añadido colaboraciones externas para subir el nivel en creatividad.

En el apartado de animación destacan las aportaciones de dos estudios españoles: Trizz e Inspira Animation, ubicados en Barcelona y Valencia, respectivamente. Otras colaboraciones exclusivas incluyen al diseñador de vestuario de Lady Gaga, Charlie Le Mindu, a la estrella Todrick Hall, que protagoniza su propio mapa en Nails, Hair, Hips, Heels, o al dúo de baile que triunfa en TikTok, Ayo & Teo, entre otros.