Sebastián Yatra y su ‘Dos Oruguitas’ son el alma de ‘Encanto’, lo nuevo de Disney

Sebastián Yatra es el último fichaje de Disney. La major del cine ha fichado al cantante colombiano, uno de los artistas jóvenes del momento, para participar en su próxima película, Encanto, un colorido viaje audiovisual que nos traslada al corazón de Colombia, país natal de Yatra, donde veremos un retrato de las costumbres y tradiciones de sus gentes en un contexto de ensueño que ya es sello de identidad la Casa del Ratón.

Encanto, que al igual que Coco está rodada íntegramente en español, cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia en una casa mágica de un pueblo situado en un enclave maravilloso llamado Encanto. La magia de este lugar ha dotado a todos los niños de la familia de un don único, desde permitirles tener una fuerza sobrenatural hasta otorgarles el poder de curar. Sin embargo, se ha olvidado de una niña llamada Mirabel. Cuando ella descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, decide que ella, la única Madrigal normal, podría ser la última esperanza de su extraordinaria familia.

«Estoy tan feliz porque voy a estar cantando una de las canciones de la nueva película de Disney sobre Colombia, Encanto», explica Yatra. «Una película fascinante que hicieron con muchísimo corazón, muchísimas mariposas y toda la onda del mundo. No se pierdan este estreno en noviembre».

Encanto | Sebastián Yatra | "Dos Oruguitas"

Lin-Manuel Miranda: el creador de estrellas

Él se refiere a la canción Dos Oruguitas, que ha sido compuesta íntegramente por Lin-Manuel Miranda. Como probablemente ya sepáis, Miranda es una de las voces de ascendencia latinoamericana más potentes de Broadway y, desde hace unos años, también de Hollywood. Es el autor del musical Hamilton, ha compuesto las bandas sonoras y las coreografías de Vivo para Netflix y En un barrio de Nueva York; tiene pendiente de estrenar tick, tick... Boom! y ahora forma parte del equipo de guionistas (además de componer la bso) de Encanto.

El tema que cantará Yatra tanto en inglés como en español ha sido compuesto de forma íntegra por Lin-Manuel Miranda, quien reconoce que ha sido toda una novedad para él: «Es la primera canción que he escrito, de principio a fin, en español», confiesa el actor, director y coreógrafo, de 41 años. «Se trata del viaje de los abuelos de Mirabel que descubren que a veces hay que dejarse llevar, hay que hacer lo imposible»

Encanto | Tráiler Oficial | HD

«Muchos ritmos me resultan familiares, pero la instrumentación y la orquestación son diferentes y, a menudo, solo se dan en Colombia», añade Miranda. «Una de las cosas más divertidas es que el acordeón ocupa un lugar predominante en la música. Fue un placer empaparme de artistas que no conocía y explorar de forma más profunda aquellos con los que he crecido como Carlos Vives [quien dará voz a la canción Colombia, Mi encanto], con quien tenemos la suerte de trabajar en esta película. Todo este proceso ha consistido en enamorarse de la música y la cultura colombianas y fundirse con ella».

Encanto está producida por Disney y dirigida por Jared Bush (Zootropolis), Charise Smith y Byron Howard (Enredados) y llegará a los cines el próximo 26 de noviembre de 2021.