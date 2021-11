The Pretenders lanzan las reediciones de lujo de sus dos primeros discos

Hay en la crítica musical un consenso abrumador en relación a los dos primeros discos de The Pretenders. La banda de Chrissie Hynde, con ella como vocalista femenina en un mundo de hombres, supuso un soplo de aire fresco en la escena rock-punk de finales de los 70 y los consolidó como una de las grandes bandas del momento. Se presentaron al mundo con un disco debut redondo y acabarían trascendiendo con su siguiente álbum, Pretenders II, que celebra su 40 aniversario este año.

Para celebrar esta efeméride, marcada en rojo por los fans de la banda, estos dos álbumes imprescindibles para cualquier fan de la banda se han reeditado en forma de dos publicaciones de lujo supervisados por la mismísima Chrissie Hynde, también disponibles en digital. Desde el primer momento ella demostró que tenía todo lo necesario para triunfar en la música: una voz clásica diferente a lo conocido hasta entonces, un enorme talento para escribir éxito tras éxito y una gran presencia en el escenario. No es casualidad que la vocalista lleve tres décadas en la música.

Esta nueva edición presenta a ambos discos en sets de lujo de 12×12 y triple disco, acompañados de un libro de lujo con textos del aclamado periodista Will Hodgkinson, además de un gran número de fotos inéditas de la banda. Pretenders llega completamente remasterizado con maquetas, rarezas y muchas actuaciones en directo. Pretenders II también incluye una versión remasterizada del álbum, maquetas y rarezas junto a dos actuaciones en directo. Ambos discos también están disponibles en ediciones limitadas en vinilo rojo y blanco respectivamente.

Sería injusto decir que Pretenders fue un disco que nació en el momento oportuno y en el lugar correcto, pero esas circunstancias también se dieron en el momento en el que ocurrió. En la década de los 80, el punk de Europa estaba en pleno apogeo, pero el de Estados Unidos todavía se movía en círculos underground. Con su álbum debut, la banda dio a la comunidad más cercana al rock una nueva forma de entender el estilo sin renunciar a sus pilares más básicos.

El primer single de Pretenders llegó casi un año antes del lanzamiento del álbum, con su sencillo debut que entró directo en el top 40, una versión de Stop Your Sobbing de The Kinks producida por Nick Lowe. Luego vino Kid, otro éxito que entró en top 40 de Reino Unido y su primer single escrito por ellos. Después de ambos singles vendría uno de los temas más importantes de Pretenders hasta el día de hoy, Brass In Pocket. Liderando con un glorioso ritmo de guitarra encarnado por un delicioso coro, Brass In Pocket lanzó a Pretenders a un nivel superior, alcanzando el número 1 en multitud de países.

Pretenders - Brass In Pocket (Official Music Video)

El álbum sigue siendo uno de los más aclamados de la época en la actualidad y figura regularmente entre los mejores de las listas de los años 80, además de ser certificado Platino en EEUU y Oro en Reino Unido, Países Bajos, Bélgica y Nueva Zelanda.