Taylor Swift lanzará el corto de ‘All To Well’ con Sadie Sink y Dylan O'Brian

¡Que se pare el mundo que Taylor Swift tiene nueva sorpresa! La cantante estadounidense ha anunciado este viernes que el próximo 12 de noviembre lanzará All Too Well, uno de los temas de Red, en una nueva versión de diez minutos. Y es que la artista publicará un vídeo musical muy especial dirigido por ella misma.

De hecho, se trata de un corto en el que participarán dos actores muy conocidos: Sadie Sink, conocida por Stranger Things; y Dylan O’Brian, estrella de series como Teen Wolf.

La noticia, para variar, ha posicionado el nombre de Taylor Swift como trending topic mundial. Y es que la artista sabe cómo crear hype. Para que la espera sea más llevadera para sus miles de fans, Taylor ha compartido un pequeño adelanto en forma de teaser en sus redes sociales.

Además de ver la fecha del estreno, podemos ver la imagen de una bonita carretera rodeada de árboles otoñales. Al final pasa un coche, ¿irán en él los protagonistas?

En menos de dos horas, el vídeo ha conseguido más de dos millones de reproducciones y cientos de comentarios. Y es que las ganas de los fans por escuchar esta nueva versión van en aumento.

Los fans creen que el corto podría contar cómo fue la relación de Taylor con el actor Jake Gyllenhaal. Y es que Dylan y Sadie tienen la misma diferencia de edad que ella tenía con su exnovio. Teniendo en cuenta que la artista salía con el actor por aquella época, no nos sorprendería que hubiese aprovechado para contar a través de imágenes esa etapa.

All Too Well es el adelanto del disco Red Taylor’s Version, que saldrá este mismo mes de noviembre y en el que interpretará las canciones de aquel álbum que enamoró a toda una generación hace una década. Cabe recordar que este trabajo es una recopilación de todas aquellas canciones del disco que sacó en 2012 y que ha decidido lanzar para recuperar los derechos de sus propias canciones tras una disputa legal contra Scooter Braun.