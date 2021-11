Eva B: “Mi próximo desafío tiene que ver con la actuación”

Han pasado casi dos años desde que conocimos a Eva B (A Coruña, 2000). La joven se convertía en una de las 16 concursantes de Operación Triunfo 2020, llamando la atención de la audiencia desde el primer momento por la increíble personalidad que mostraba encima del escenario. Y es que desde la primera gala demostró que era una artista con letras mayúsculas.

Una vez que se acabó el concurso de TVE, empezó lo verdaderamente complicado: hacerse un hueco en la música. Fichada por Warner Music y con una legión de seguidores y seguidoras detrás, Eva tenía que encontrar su sonido. De este modo, la artista empezó lanzando canciones como America y El mundo entero, demostrando que no solo tenía una voz bonita, sino que sabía donde podía potenciarla. Pero fue con Frío y calor cuando enseñó a sus fans de lo que era capaz. Era solo el principio de todo lo que estaba por venir.

Ahora, por fin, Eva ha lanzado Cero, su primer álbum. Se trata de un disco de 12 canciones donde la gallega muestra varios registros. Eso sí, con la misma esencia. Para hablar sobre este álbum, el proceso de creación y su futuro como actriz, hablamos con la cantante.

Pregunta (P): ¿Por qué se llama Cero?

Eva: La historia viene a cuando tenía catorce años y encontré un minidisc con canciones que hacía mi padre a mi edad. Él, en lugar de nombrarlas, las enumeraba. Me puse a escucharlo con mi padre y cuando sonó la canción número cero nos pusimos súper lloricas. Desde ese momento pensé que todo lo que iba a hacer se tenía que llamar Cero.

P: Cuando presentaste la portada del álbum en tus redes, diste las gracias a Paula por no callarte en los recreos. ¿Quién es?

Eva: Paula es una amiga mía del colegio que conocí con tres años. Es la primera persona que realmente vio algo en mí a la hora de cantar. Canté un día en el recreo y todas mis amigas me mandaban a callar porque estaba siempre haciéndolo. Ella me cogió y me dijo que era mi fan.

P: ¿Qué le cantabas a Paula?

Eva: All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey (risas).

P: Muy de la época en la que estamos. ¿Y cómo eras en el colegio?

Eva: Pues sí, la verdad. Era de las que cantaba todo el rato. Era una niña bien. No hacía travesuras pero siempre sacaba un seis o un siete.

P: Este jueves os reunisteis algunos amigos para esperar el lanzamiento. ¿Tenías claro como querías que fuese esta experiencia?

Eva: Lo que quería era que todas las personas que participaron de alguna manera en el disco se sintiesen halagadas y agradecidas. Y es que me han ayudado y me han hecho sentir bien. Estuvieron mis amigos, mi equipo y personas que han estado en el proceso. Fue muy entrañable.

P: ¿Por qué este imaginario de una orla para el álbum?

Eva: No encontraba ningún nexo conector entre todas las canciones. Elegí una orla para presentar individualmente cada uno de los personajes.

P: ¿Por qué Drogada para presentar este álbum?

Eva: Me parece una de las canciones más top que tiene el disco y es como muy bruta. Me gusta mucho.

Eva B - Drogada (Videoclip Oficial)

P: En el videoclip te vuelves a poner como guionista, ¿ha habido diferencia entre el primer vídeo que guionizaste (Frío y calor) y este?

Eva: Me encanta participar en estas cosas y no me cuesta nada. Me alucina. Supongo que le voy cogiendo el tranquillo a medida que pasa el tiempo y trabajo mejor con mi propio equipo. Fluye todo más.

P: ¿Qué simboliza el videoclip Drogada?

Eva: Es una historia que se me ocurrió por el mismo título de la canción. Hice una historia que se visualizara en la Edad Media y con tintes de los años ochenta. Esta última porque fue muy dura para las adicciones. Quería hacer como una sociedad donde lo ilegal fuese no drogarse. Entonces expreso que me enamoro de una persona que no está drogada y que por culpa de las leyes de la realeza terminan cortándole la cabeza por lo que está haciendo.

P: Hay canciones que compones tú sola como Frío y calor y en otras aparecen varios nombres como en Espacio. ¿Cómo se trabaja mejor, sola o en compañía?

Eva: Trabajo mejor con un productor o productora únicamente. Estando yo al cien por cien. Es verdad que en las colaboraciones me ayuda estar con la otra persona. Pero habitualmente prefiero trabajar sola o con un produ que me vaya guiando por la producción.

P: Hablando de colabs, tienes una internacional con Donel. ¿Lo habías escuchado antes?

Eva: Yo era super fan de él. Incluso antes de entrar en la academia. Para mí fue un sueño, la verdad. Le hablé por si le apetecía participar en una de mis canciones. La verdad es que él estuvo súper receptivo. Fue un poco complicado por el tema del idioma. Él también tiene mucho acento.

P: ¿Te apetecía volver a cantar en inglés en Ídem tras Dumb?

Eva: Me apetecía mucho. Me hubiese gustado completar el tema entero en inglés, pero quería que se quedase el inicio en español. Fue la primera canción que compuse y estaba toda en español. Luego la trasladé al inglés por la colab con Donel.

Eva B / Foto cedida por Warner Music

P: ¿La sacarás en español entera en el algún momento?

Eva: Creo que no, pero quién sabe.

P: Has colaborado con uno de los artistas revelación de la temporada, Leo Rizzi, en Ya no hay nous. ¿Cómo fue esa colaboración? ¿Lo conocías de antes?

Eva: Me preguntaron si me apetecía colaborar con él. Cuando lo vi, dije que por supuestísimo. Me gusta mucho sus canciones y cómo las hacía. Le hablé por Instagram y él estuvo muy receptivo.

P: También colaboras con Domingo Ondiz, un artista que pocos conocen y que tienen un flow muy interesante, ¿cómo lo conociste? ¿Por qué en Crazyland?

Eva: Es una persona que me presentó Roy Borland y me quedé alucinada. Tengo que colaborar con esta persona ya. Compusimos en media hora solo. Fue rapidísimo. Fue como vamos a hacer una canción loca sobre cambio climático y las especies que están en extinción y salió.

P: Hablando de especies, rindes homenaje a la película El Libro de la Selva en Ser como tú. ¿Por qué esta película?

Eva: Por lo general Disney me ha aplastado el cerebro desde que soy pequeña. Me ha encantado muchísimo. El libro de la selva es una de mis pelis favoritas de Disney. La canción de Quiero ser como tú de esta peli me encantaba. La cantaba con mi madre. Un día intenté coger esos ritmos de la selva, parecidos a los de la película, y salió esta canción. Lo considero un homenaje y estoy muy contenta.

P: ¿Te quedas con las ganas de homenajear a otra película Disney?

Eva: Me gustaría mucho a Brave.

P: Me sorprende que se hayan quedado fuera América, siendo uno de los temas que más streams tiene en las plataformas, ¿no te apetecía meterla?

Eva: América no la considero parte de este álbum porque no la considero parte de mi proyecto. No he participado tan adentro como en otras canciones. No es un tema que yo considere mío, mío. Decidí quitarlo del proyecto porque empezó con Frío y Calor.

Eva B / Foto cedida por Warner Music

P: Pero, ¿la seguirás cantando en los conciertos?

Eva: Es una canción que se sabe mucho la gente y considero que es importante cantarla. La cantaré en alguno… ¡o no! Quién sabe. (ríe)

P: No hay colaboración con alguno de tus compañeros de OT, ¿no se ha dado?

Eva: No se habló. Al final somos artistas que cada uno va por su cuenta, con su personalidad. Por haber salido del mismo formato no tenemos que hacer todo juntos. Somos artistas diferentes. Estamos aquí para ser artistas en solitario. No somo One Direction.

P: Lo guay es que os apoyáis mucho.

Eva: Sí, la verdad es que sí. Son personas que han formado parte del disco porque me han inspirado mucho.

P: Muchos artistas que han pasado por OT han hablado sobre lo difícil que es adaptarse a la realidad una vez que se sale de la burbuja del principio Ahora que han pasado dos años, ¿has tenido algún tipo de presión en ese sentido?

Eva: No. Al final cuando trabajas mucho y tu equipo confía en ti te sientes segura. Mi equipo me ha hecho sentir super segura. Es verdad que la industria es como un vaivén. Pero estoy segura porque trabajo mucho e intento vivir el día a día. Me lo paso muy bien.

P: Se estrena Tu cara me suena y tu compañera Nia va a estar como concursante. Con los dotes interpretativos que hemos visto en tus videoclips, ¿te ves en este programa?

Eva: Me gustaría más hacer cine, por ejemplo. Mis dotes intepretativos los he enlazado mucho con el cine. Me gustaría muchísimo dedicarme eso.

P: ¿Y te han surgido casting para actuar una vez que has salido de OT?

Eva: Sí, la verdad es que me he intentado mover. De momento no ha salido nada, pero en ello estoy. Currando siempre y moviéndome en agencias. A ver si sale. Sigo trabajando paulatinamente en la música.

P: Has lanzado tu primer LP, ¿cuál es tu próximo desafío?

Eva: Mi próximo desafío tiene que ver con la actuación. Me gustaría centrarme un poquillo en darle mucho amor al disco, en hacer giras y cosas muy guays. Pero paralelamente introducirme en el mundo de la actuación.