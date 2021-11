La Navidad de Mariah Carey ha llegado con ‘Fall In Love At Christmas’ junto a Khalid y Kirk Franklin

¿Qué es una Navidad sin Mariah Carey? Definitivamente, no es una Navidad. La artista ha protagonizado la banda sonora de la época más festiva del año con su All I Want For Christmas. De hecho, sus reproducciones se triplican cuando nos despedimos de Halloween. Para muchos, la Navidad ha comenzado.

Una de ellas es precisamente Mariah Carey, que ha celebrado la llegada de noviembre con el lanzamiento de Fall In Love At Christmas, su nuevo villancico. Esta vez ha contado con Khalid y Kirk Franklin, quienes le han acompañado en esta bonita balada.

Así es. Mariah rompe con los sonidos más festivos para deleitarnos con una canción lenta y emocionarnos a todos. En su letra habla, tal y como indica el título, de encontrarse con el amor en esta última época del año. Porque la ilusión y la felicidad son dos elementos que para muchos están muy relacionado con la Navidad.

Pero esta canción no llega sola, sino acompañada de un videoclip cargado de referencias a estas fiestas. Los tres artistas se reúnen en el salón de una casa acogedora y adornada. Por supuesto, las luces y los copos de nieve no podían faltar, así como tampoco un gigantesco árbol.

El lanzamiento de Fall In Love At Christmas ha tenido una gran acogida entre los fans de nuestros tres protagonistas. Y es que todos estaban deseando escuchar la nueva apuesta navideña de Mariah Carey para convertirla así en su nueva banda sonora. Pero no hay nada que compita con All I Want For Christmas.

Ariana Grande y Paris Hilton han sido algunas de las que no han podido evitar compartir su emoción en las redes sociales. Han aparecido entre las respuestas de las publicaciones de Carey para dejar claro que han caído rendidas ante su nuevo villancico. "Oh gracias a dios", dice Ariana. Paris ha apostado por un emoji de enamorado.

Y a ti, ¿qué te ha parecido lo nuevo de Mariah?