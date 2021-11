Pablo Alborán, Micro TDH y Ovy on the Drums presentan su fusión de estilos: ‘El Lobby’

Pablo Alborán y Micro TDH pusieron el hype por las nubes con el anuncio de su colaboración, El Lobby, hace tan solo unos días. Evidentemente, lo que nos podíamos esperar era una fusión de estilos que solo podía salir bien.

Además, estos artistas de dos mundos diferentes de la música cuentan con un auténtico as bajo la manga a los mandos de la producción: nada más y nada menos que Ovy on the Drums.

El resultado es una balada que funciona a la perfección en la que los dos solistas unen su talento sin salirse de los respectivos géneros a los que nos tienen acostumbrados.

El videoclip: una película de amor

El videoclip es uno de los platos fuertes del lanzamiento. Su visionado convierte a esta canción en una auténtica película de amor protagonizada por Micro TDH, siendo Alborán una especie de narrador de estos tres minutos y medio de romanticismo.

El propio artista malagueño inicia la composición en una localización no apta para aquellos con vértigo. Su voz acompaña los ritmos pausados de la base del tema mientras se pasea por una azotea, con un atardecer de fondo espectacular.

A continuación, el cantante venezolano recoge el testigo del español para enfundarse en el papel de un hombre enamorado que cuenta lo que vivió con una mujer, quien también está presente. Al mismo tiempo, las imágenes de la relación de estos dos tortolitos se intercalan con la coreografía de un grupo de bailarinas.

Por otro lado, esta balada formará parte del próximo disco de Fernando Daniel Morillo, conocido en la escena de la música urbana como Micro TDH. Este trabajo de estudio llevará por título Nueve.

Pablo Alborán, por su parte, está viviendo un momento muy dulce en su carrera. Recientemente ha anunciado que tocará en los Grammy Latinos (donde está nominado gracias a su álbum Vértigo), y mientras disfrutamos de su tema junto a Aitana y Álvaro de Luna: Llueve Sobre Mojado.