Belén Aguilera ‘presenta Camaleón’, una canción muy potente con el espíritu Drag Race España

Belén Aguilera es una de las cantantes y compositoras con más proyección del panorama musical en nuestro país. Su sólida formación y su forma de componer avalan una carrera que acaba de comenzar pero a la que aún le quedan muchas alegrías que disfrutar.

La artista catalana presenta Camaleón, su nueva canción, que llega con un videoclip muy especial, grabado junto a las participantes de Drag Race España. Camaleón es toda una declaración de intenciones, una canción con un mensaje contundente sobre una base bailable súper cañera que transmite que las penas también se bailan.

"Me preguntas si sé lo que es el dolor / Y aunque me sobren motivos te digo que no", comienza entonando la artista en Camaleón con su poderosa y vibrante voz.

Portada de Camaleón de Belén Aguilera. / Must Producciones

La producción del videoclip ha contado con la colaboración de Carmen Farala, Sagittaria, Pupi Poisson y Arantxa Castilla-La Mancha. Las participantes más exitosas de Drag Race España y que aportan un toque de fuerza y color a la nueva canción de Belén Aguilera.

La artista ya ultima los detalles de su próximo trabajo. Se trata de su segundo disco, SUPERPOP, que se publica previsiblemente el 28 de enero de 2022 y que supondrá un antes y un después en la carrera de Belén. Su anterior disco y canciones tan exitosas como La Tirita, que compuso junto a Lola Indigo, le han valido el respeto y la admiración de crítica y público. Tanto es así que Belén recibió el pasado 5 de Octubre una nominación a LOS40 Music Awards 2021, en la categoría de Artista Revelación.

Está siendo su momento, sin duda. Ahora, Belén está dejándonos saborear algunas de sus nuevas canciones, esas que formarán parte de SUPERPOP, su esperado segundo álbum.